El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dijo que prefiere que los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera postulen al Consejo Constitucional para redactar la propuesta de nueva Constitución, en vez de que sean designados por el Congreso para la Comisión Experta.

Tras firmar el Acuerdo por Chile, la senadora y presidenta del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón, expresó la intención, indicando que, junto al senador y vicepresidente de la colectividad, Matías Walker, han hecho llamados y sostenido conversaciones con Frei y Lagos sobre el tema.

“Creemos que los cuatro ex presidentes tienen que ser parte de los nombres que se consideren en este proceso y buscar al resto de las y los expertos que le den sustento, respaldo y seriedad a la propuesta constitucional”, indicó.

“Lo más idóneo es que participen en el proceso electoral”

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, se le consultó a Elizalde su opinión sobre la propuesta de Demócratas. “Todo mi respeto para los ex presidentes de la República, quienes sin duda tienen experiencia. Pero el punto es que yo sugiero que cada sector haga una propuesta de cuál va a ser el experto que le va a proponer a la cámara respectiva, más que estar planteando quiénes debieran ser en un sentido amplio o hipotético”, respondió.

“En segundo lugar, he señalado que si un ex presidente de la República quiere colaborar en este proceso, está obviamente en su legítimo derecho, en su condición de ciudadano, pero me parece que el mecanismo más idóneo es que participe en el proceso electoral y, por tanto, que concurse por el apoyo ciudadano para ser parte del Consejo Constitucional”, agregó.

De este modo, el senador Elizalde manifestó preferir “esa metodología, si algún ex presidente quisiera participar de este esfuerzo, que siendo parte de los expertos que van a ser elegidos por el Congreso Nacional, porque este otro mecanismo va a generar algún tipo de controversia que no creo que contribuya al clima que queremos generar”.

Remuneraciones de expertos no está en el acuerdo

Otro tema que abordó Elizalde en la entrevista fue la polémica en torno a la remuneración que deban o no recibir los expertos. Esto, luego que el presidente la Cámara de Diputados y Diputados, Vlado Mirosevic, anunciara que los expertos que trabajarán en la creación de la nueva propuesta constitucional no serán remunerados.

“Estos expertos no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia”, afirmó Mirosevic el martes, generando una ola de crítica de distintos especialistas y personeros políticos.

Vlado Mirosevic por comité de expertos: "Los expertos no van a recibir remuneración. Se trata de personas que, porque tienen un compromiso incondicional con el país, servirán a Chile a través de esta instancia".

Incluso, el presidente Gabriel Boric manifestó este miércoles que el rol de los expertos en el proceso debe ser “totalmente transparente” y “para ello deben ser remunerados”.

“La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello”, expresó.

Gabriel Boric Font: "Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello."

Sobre ello, Elizalde dijo que este “no es un tema que se haya incorporado al acuerdo, por tanto, es un tema que se tendrá que ahora definir en el marco de la redacción de la reforma que va a habilitar el proceso constituyente. No forma parte del acuerdo una mención explícita respecto de si van a ser o no remunerados quienes cumplan funciones, en este caso, en la Comisión Experta”.

“Esto tendrá que ser resuelto en el proceso de redacción de la reforma, en donde hay una serie de detalles en específico que no son estructurales, que son no fundamentados en el acuerdo y que van a ser resueltos en los próximos días”, añadió.

Bajo ese punto, el parlamentario manifestó que, a su juicio, no cree “que vaya a existir problema para resolver este tema de manera más que razonable y, por tanto, dando todas las garantías necesarias respecto de las mejores condiciones para que desarrollen de buena forma su trabajo”.

“Prefiero no adelantar una postura hasta que no se incorpore la propuesta específica en el proyecto de reforma constitucional”, sentenció.