“¿Quién se cree que es?”: Desde el PS critican que Camilo Escalona haya apuntado “operación de la derecha” en Caso Monsalve

A raíz de la denuncia por violación contra Manuel Monsalve, el secretario general del PS sostuvo en Tolerancia Cero: “No quiero decir que esto es una operación de la derecha. Si hay la operación que sea, o lo que haya ocurrido, eso le corresponderá a la justicia establecerlo”. Sus dichos fueron cuestionados desde el Partido Socialista.

“¿Quién se cree que es?”. Esta es parte de la crítica que manifestó el economista, investigador del Instituto Igualdad y ex presidente de Juventud Socialista (JS), Allan Álvarez, luego que el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, apunto una “operación de la derecha” en el Caso Monsalve.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público realiza una investigación penal por violación en contra de Manuel Monsalve, a raíz de una denuncia que interpuso una subordinada de la Subsecretaría del Interior.

La Fiscalía también indaga que el histórico militante del PS solicitó a Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) que revisen las cámaras de seguridad del hotel en donde habrían ocurrido los hechos. Esto sin tener atribuciones para hacerlo.

Junto a ello, existen oficios y sumarios por el uso de un avión de Carabineros en su viaje a la Región del Biobío con motivos particulares.

¿Qué dijo Escalona?

Ante toda la situación que ha envuelto el denominado Caso Monsalve, el cual también ha tenido repercusiones en el Gobierno, anoche Camilo Escalona dijo polémicas declaraciones que causaron molestia en su colectividad.

En entrevista con Tolerancia Cero, de CNN Chile, el timonel oficialista sostuvo: “No quiero decir que esto es una operación de la derecha. Si hay la operación que sea, o lo que haya ocurrido, eso le corresponderá a la justicia establecerlo. A la justicia le corresponde establecer lo acontecido”.

Reacción en el PS

Las palabras de Escalona causaron críticas en el PS, según indicó este martes Allan Álvarez, en el espacio Voces del Poder, de CNN Chile Radio.

“Me parece indignante lo que hizo Camilo Escalona ayer. Creo que nadie le da el derecho de poner en duda el relato de la víctima y nadie le da el derecho a insinuar que hay una operación de la derecha. ¿Quién se cree que es? Me parece muy molesto”, expresó.

Al respecto, la periodista Carolina Urrejola le consultó si esta situación fue conversada entre militantes del Partido Socialista. “Sí, básicamente hubo harto comentario de qué mal lo hizo, y espero que no siga diciendo nada, porque la verdad es que creo que no corresponde”, respondió.

“Es lo mismo que hizo Flavia Torrealba (presidenta de la Federación Regionalista Verde Social), de decir que aquí podría haber dos víctimas. O sea, no. Si llegase a decir que la denuncia por abuso sexual es falsa (…), eso es una cosa. El hecho de que aquí hubo una situación en que un militante del Partido Socialista en el ejercicio de su rol como subsecretario del Interior abusó de su poder e hizo cosas que no debía en el ejercicio de su cargo, creo que esa cuestión es indesmentible”, continuó.

“Entonces, por favor, no me vengan a decir que aquí hay como una operación política, cuando se comportó de esta manera tan impresentable. A mí me parece una falta de respeto lo que hizo el secretario general de mi partido”, añadió.

Álvarez también aprovechó el espacio para criticar el manejo que ha tenido el Gobierno del presidente Gabriel Boric frente al caso: “Es bien complejo defender la serie de contradicciones que ha habido en estos días”.

¿Monsalve debe ser expulsado?

Otro punto que se abordó en la entrevista fue la permanencia de Manuel Monsalve en el Partido Socialista.

La semana pasada, tras conocerse los hechos, el Tribunal Supremo del PS suspendió la militancia del ahora exsubsecretario del Interior. Sin embargo, para Álvarez la situación debe ir más allá.

En el espacio, Urrejola le consultó si Monsalve debiera ser expulsado de PS. “Por supuesto (…), es que, desde luego, porque una cosa es la denuncia por violación, y otra cosa es abuso de poder, el hecho de los privilegios, la manera violenta en que una persona que está denunciada por eso intimide a una víctima desde La Moneda diciéndole ‘soy inocente y voy a probar mi inocencia’, eso es inaceptable”, contestó.