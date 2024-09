Diputado Romero dice que el 99% de los supremos tiene a alguien que les “movió su currículum”: “Hermosilla no es el único operador”

En CNN Chile Radio, el diputado republicano no descartó que su partido apoye la acusación constitucional impulsada por los socialistas. Sin embargo, pidió que los libelos sean extensibles para todos los ministros supremos involucrados, con el fin evitar un “encapsulamiento de responsabilidades”.

A raíz de las aristas del Caso Audios en Corte Suprema, el diputado del Partido Republicano (PLR) Agustín Romero afirmó que, a su juicio, el 99,9% de los ministros jueces tienen favores o a alguien que les “movió su currículum”.

Incluso, sostuvo que Luis Hermosilla, abogado que está en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos de corrupción, “no es el único operador en tribunales”.

¿Qué pasó?

Parlamentarios de distintos sectores han anunciado el impulso de acusaciones constitucionales contra los ministros del máximo tribunal Ángela Vivanco (quien actualmente está suspendida) y Jean Pierre Matus tras la revelación de chats con Hermosilla y otros hechos presuntamente irregulares y que están siendo investigados por el Ministerio Público.

También no se ha descartado la presentación de otros libelos en contra de más jueces por acontecimientos similares.

De hecho, la bancada del Partido Socialista (PS) ya confirmó que ingresará una acusación el primer día tras la semana de Fiestas Patrias, es decir, el lunes 23 de septiembre.

¿Qué dijo Romero?

Este viernes, en el espacio Voces del Poder, de CNN Chile Radio, el diputado Romero afirmó que la preocupación al interior del Partido Republicano en este sentido es que no se vaya a crear, “a través de una acusación constitucional, un encapsulamiento de las responsabilidades de algunos ministros, y, por lo tanto, se ofrezca como es en sacrificio a algunos, en circunstancias que tenemos la oportunidad histórica, y Chile nos está viendo, de poder hacer un reinicio completo al sistema”.

“Es decir, más allá de comenzar la discusión que entiendo que se hizo en la Comisión de Constitución del sistema de nombramiento de jueces, también nosotros tenemos que ser capaces de decir a quiénes vamos a llevar a acusar constitucionalmente por notable abandono de deberes”, añadió.

Al respecto, el parlamentario comentó que el “notable abandono de deberes” también “se tiene que dar dentro de la función judicial, porque si nosotros establecemos que el notable abandono de deberes se configura por cómo fuiste nombrado, yo no me atrevo a poner las manos al fuego por ningún supremo. Yo creo que el 99, 9% de los supremos tiene algún tipo de favor que le dé a alguien o con alguien movió su currículum”.

“Entonces, el tema es que nosotros, como hemos dicho, esperemos un poco. Llevamos pocas páginas de las 700 mil de los chats de Hermosilla que hemos podido descubrir. ¿Qué vamos a descubrir además? ¿Vamos a llevar, además de las acusaciones que hoy día se van a tramitar incluso por separado, más acusaciones después si ya tenemos algunos que van a haber sido sancionados?”, continuó.

“Yo creo que acá, no quiero atribuir intenciones -para nada- de la bancada socialista, por el contrario, yo creo que ellos sí están acogiendo un interés legítimo que tiene la ciudadanía, pero nosotros lo que les hemos pedido, y porque probablemente votaríamos a favor de muchas de ellas viendo los argumentos y que en definitiva se pueda configurar estos casos de corrupción, es que a nosotros nos gustaría que cayeran todos. O sea, que caigan todos los que se han nombrado, y no se use como excusa ‘mira, ya sancionamos a este o al otro’, y, por lo tanto, después de eso, no hacemos nada más”, añadió.

No obstante, Romero no descartó que la bancada republicana apoye la acusación de los socialistas.

Finalmente, el diputado afirmó que, a raíz de las aristas en el Poder Judicial del Caso Audios, “hay muchas personas que pueden estar muy preocupadas de no salir a algún chat y lo más probable es que estén buscando al culpable respecto al cual paguen las culpas por todos los demás”.

“Nosotros no queremos que vuelva a pasar eso. Yo creo que efectivamente en esto hay una oportunidad de que hagamos un acuerdo transversal, y ojalá que todas estas acusaciones se aprueben por unanimidad. Pero lo que no me gustaría es que nosotros estemos buscando la cuadratura del círculo porque hoy día se están negociando paquetes”, agregó.

De este modo, el parlamentario cerró diciendo que, a su juicio, “Luis Hermosilla no es el único operador de tribunales”.