Debido a la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile, conversó con CNN Chile y CHV Noticias Eduardo Cardoza, Secretario Ejecutivo de Movimiento de Acción Migrante sobre las medidas anunciadas por el Gobierno al respecto.

“Lo que pensamos con respecto a la serie de medidas que se han anunciado es que son dos tipos: uno que es de control de fronteras y la otra que tiene que ver con lo que podríamos considerar medidas hacia las personas que ya ingresaron al territorio”, señaló Cardoza.

En esa línea, agregó que se insiste en una fórmula de control de fronteras como medida esencial “y esto ya en el conjunto de la región se demostró que es imposible, es decir asignaron 50 efectivos en dos turnos de 25 para cubrir 850 kilómetros y eso es imposible y la solución a este tema está en otro lado“.

“Estamos hablando de movilidad humana intrarregional en donde la forma de solucionarlo tiene que ver con una relación con el resto de los países y con tomar medidas efectivas al interior del país de manera que se pueda regularizar rápidamente estas personas más que hacer medidas paliativas que no van a solucionar. Concretamente el tema de los refugios como están planteado hasta ahora tanto para niños, niñas y adolescentes como para adultos, no cubre la estimación que hay conforme a lo que han sido los ingresos hasta hoy, ni siquiera de 1/3 de la población”, detalló.

Al ser consultado por medidas como la construcción de un albergue en Iquique y centros de acogida en Colchane, Cardoza respondió que “acá estamos frente a una crisis que más que migratoria es una de política migratoria“.

“Si acá está llegando gente lo que hay que hacer es evitar que se acumulen tanto en Colchane como en Iquique, que es lo que pasó la vez anterior y que es lo que genera los problemas que hubo. Para eso primero regularizar a las personas a partir de tomar sus datos, no solo a la auto denuncia -que es lo que están haciendo-, que no regularizan y siguen las personas irregulares durante todo el tiempo, sino hacerlo como se ha realizado en otros países y a partir de ahí hacer que se genere movilidad, que no se concentren“, explicó.

Al ser consultado por cuál sería la solución de fondo, el secretario ejecutivo de la organización indicó que “esta crisis deriva de lo que está pasando en Venezuela”, por lo que es un fenómeno “que pasa siempre y que en la medida en que haya una política regional entre los países se puede resolver de alguna forma, incluso conversando con Venezuela con relación a que se tomen medidas“.

“El gran problema que hay acá es que el Gobierno chileno decidió no firmar el pacto global de migraciones que es un acuerdo que justamente promueve eso, la relación entre los países y a resolver el problema sólo desde acá lo cual es inviable, pueden levantar todas las fronteras que quieran, todas las vallas que quieran y no va a haber solución. Estados Unidos que es el país que más ha levantado vayas tiene 11.000.000 de personas irregulares y no lo ha podido resolver”, sentenció.

Agregó que la migración es un fenómeno social global que “hay que gestionarlo” y para esto hay que hacerlo de manera conjunta con el resto de los países. “Cada vez que hay un empuje como este en donde un país está emitiendo muchas personas hay que ver de qué manera las otras naciones se ordenan, se organizan, para hacer una situación que resuelva la circunstancia de los países por el momento y que facilite a esas personas a incorporarse en la vida común de los países”.

“La gente que viene acá es a trabajar, no está pidiendo nada, solo que le den los papeles y que lo dejen moverse dentro del país, buscando trabajo y si no hay trabajo en Chile, se van a ir, no tiene que asustarse nadie. Por otro lado quien ha asumido a costo, a trabajo, a solidaridad enorme que ha habido después de la situación indignante que se vivió con la movilización de la semana pasada son las organizaciones que están acogiendo, que están pagando, para que se desplacen. Es decir, la situación crítica hoy la ha asumido la misma gente ante un vacío de políticas públicas”, enfatizó Cardoza.