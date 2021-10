Esta semana el gobierno anunció una serie de medidas de resguardo de fronteras y humanitarias ante la crisis migratoria que se vive en el país. Entre estas, destacan la instalación de seis puntos de observación adicionales en la frontera, también la de campamento móvil para apoyar las tareas logísticas de Carabineros y el refuerzo de tecnología con la llegada de tres camiones con antenas satelitales.

Sin embargo, en conversación con CNN Chile, el gobernador de la Región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, criticó las medidas del gobierno, explicando que no son suficientes para resolver el problema.

“Afortunadamente el principal responsable, que es el presidente Sebastián Piñera, a lo menos reconoce que hay una situación, después de un año y medio, que no ha sido atendida. Y lo atiende con acciones que tiene que ver con este desplazamiento a la comuna de Colchane de alguna dotación de Carabineros y tecnología. Pero hemos planteado que no se resuelve solo militarizando la frontera”, respondió.

El gobernador explicó que “la cantidad de pasos no habilitados son cercanos a los 75 y el gobierno solo reacciona planteando que va a aumentar los puntos de observación, que no genera la garantía de intervenir en ellos. Cada acción que tome el gobierno se agradece, aunque llegue tarde, se agradece”.

Pero lo más grave para él, es que estas medidas nunca fueron consultadas con las autoridades locales. “El gobierno no se comunica con ninguna autoridad local. Ninguno de estos anuncios fue entregado al gobierno regional de Tarapacá, o al alcalde de Colchane o de Iquique. Nos vamos enterando con lo que vemos en la prensa”, señaló.

Además, la autoridad regional recalcó que estos proyectos ya se empezaron a implementar, antes que el gobierno lo anunciara. “Vemos que los anuncios son anuncios que ya se estaban desarrollando. La Unicef ya tenía financiamiento para definir un lugar de acogida para los menores. Lo que faltaba es quien lo administre y se llegó a la decisión para que el Hogar de Cristo hiciera esa coordinación. Aquí se hace un anuncio de algo que ya se estaba trabajando, incluso desde el año pasado“, sostuvo.

Carvajal, fue claro en señalar que el gobierno ha llegado tarde y que no ha dejado a las autoridades regionales trabajar para resolver esta crisis.

“Si se comunicaran con el alcalde de Iquique o de Colchane, podemos encararlos y decirles que no nos mientan y darles otra propuesta, que para nosotros es más efectiva. El gobierno no ha entendido que ha llegado tarde y que no deben llegar solos. Ahí existe cierta soberbia de este gobierno de no entender que esto se resuelve con diálogo y colaboración, pero parece que el único que no está dispuesto a esto es el gobierno”, agregó.

Por último, el gobernador anticipó que el gobierno se podría enfrentar a un problema mucho más grande en el futuro, ya que “quienes están haciendo la red humanitaria, están estresados y cansados. Llevan un año y medio las organizaciones locales trabajando, pagando hospedaje, transporte y están a punto de quebrarse”.

“Me atrevo a anticipar algo, ahí el gobierno va a tener que enfrentar esto con una gravedad aún mayor. Porque quienes les estuvieron haciendo la pega, hoy día se encuentran en un nivel muy complejo, en cuanto a voluntariedad, Y el gobierno se mantuvo ausente y hoy responde con anuncios de seguridad, pero ninguna en materia humanitaria“, concluyó la autoridad.