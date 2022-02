Continúa el alza de los contagios de COVID-19 en el país. Durante la jornada se reportaron 31.063 casos nuevos y 73 fallecidos por la enfermedad.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el infectólogo del Hospital Barros Luco y Académico de la Usach, Dr. Ignacio Silva, explicó que pese a que Ómicron genera una mayor proporción de casos leves, aún existen personas con riesgo de hospitalización e incluso de fallecer.

“El COVID sigue siendo una enfermedad grave y que si bien esta variante Ómicron, genera con mayor proporción casos leves, un porcentaje de los contagiados va a requerir cuidados hospitalarios UCI y tiene riesgo de fallecer. Por eso tenemos que evitar el contagio aún cuando la probabilidad de que sea un cuadro leve y hoy día lo que estamos viendo es precisamente el reflejo de eso, una gran cantidad de contagios que tenemos hoy día, un porcentaje de ellos va a requerir cuidados hospitalarios y va a estresar el sistema asistencial”, afirmó.

Lee también: Piñera recibió su cuarta dosis contra el COVID-19 y dio inicio al proceso para mayores de 55 años

Además precisó que si bien la crisis sanitaria actual es diferente de hace dos años atrás, el sistema hospitalario se encuentra saturado, producto de la fatiga pandémica por parte de los trabajadores de la salud y por falta de recursos. “El personal de salud se encuentra tremendamente cansado, un porcentaje de ausentismo por licencias médicas importante, otro grupo que se encuentra de vacaciones después de prácticamente dos años sin vacaciones y el presupuesto para el COVID, que se había entregado con el cual se contrataba personal de refuerzo para abrir camas extra ya se eliminó por lo tanto, se despidieron un número importante de funcionarios y la capacidad para dar respuesta a este aumento de la demanda no es lo misma”, dijo.

Asimismo, el experto expresó aunque existan mayores libertades producto del proceso de vacunación, eso no significa que la pandemia haya acabado o que este por finalizar. “Yo creo que sin duda que la posición en la que estamos gracias a esta gran cobertura de vacunación, dosis de refuerzo, es muy positiva, muy favorable y nos ha permitido enfrentar esta ola de contagios (…) pero no significa que la pandemia se acabó, que estamos en una situación de endemia que se ha hablado muchas veces”, afirmó.

Finalmente y sobre el proceso de vacunación, Silva valoró la inmunización de la cuarta dosis de la vacuna pero recalcó que aún se debe llegar a las personas que no han podido inocularse o que no tienen su esquema completo. “No podemos hablar de un esquema completo con dos dosis. Con Ómicron las personas que tienen dos dosis están en desventaja en relación a los que tienen tres dosis. Hoy día un esquema completo tiene que considerar tres dosis y por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible por llegar a aquellas personas que no se han vacunado por problemas logísticos”, dijo.

Lee también: Ministro Paris: “La ocupación de camas va a seguir aumentando, aunque bajen los casos”

“Existe un grupo de personas autodenominadas antivacunas que existen en todos los países y lamentablemente no hay mucho que hacer con ese grupo. Siempre hay que tratar de entregar la mejor información, pero creo que hay que enfocarse sobre todo a muchas personas que no se han vacunado porque no pueden, porque viven en lugares alejados, porque tienen a cargo el cuidado de alguna persona, porque por horario o tipo de trabajo no se han podido vacunar. Tenemos que identificar dónde están esos nichos de personas y llevarles las vacunas a sus casas, hay que hacer lo posible porque se vacunen”, zanjó.