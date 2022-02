Este lunes, el presidente Sebastián Piñera recibió su cuarta dosis contra el COVID-19, dando así inicio al periodo de vacunación para las personas mayores de 55 años.

En medio de sus vacaciones en Futrono, el jefe de Estado se inoculó con la segunda dosis de refuerzo en un centro asistencial de la región de Los Ríos, donde compartió con vecinos del sector.

Tras el procedimiento, el mandatario emitió una breve declaración en la que hizo un repaso sobre las medidas y el plan que el Gobierno ha implementado para enfrentar la emergencia sanitaria en Chile. Además, señaló el aumento de casos que la variante Ómicron ha provocado en el mundo.

“Frente al coronavirus, el Ómicron y las variantes que vendrán, tenemos tres grandes instrumentos para protegernos: primero, fortalecer nuestro sistema de salud; segundo, hacer una vacunación masiva a todos -en Chile estamos vacunando desde los 3 años de edad-; y tercero, y muy importante, los cuidados personales”, destacó.

Lee también: Este lunes comienza la vacunación con cuarta dosis para mayores de 55 años

El presidente también aprovechó el espacio para confesar que se siente “agradecido” y “orgulloso” por cómo los chilenos han enfrentado la pandemia.

“Como presidente de Chile me siento muy agradecido de la forma en que los chilenos y las chilenas hemos enfrentado esta pandemia. Me siento muy agradecido del personal de salud, que a lo largo y ancho de Chile ya lleva casi dos años luchando con mucha dedicación y compromiso contra esta pandemia; y me siento muy orgulloso de todos mis compatriotas por el coraje, por la perseverancia, por la fortaleza que han demostrado”, dijo.

“Esperamos que esta ola de Ómicron, que está en sus niveles más altos en Chile, pronto, muy pronto, empiece a caer y nos permita recuperar mejor nuestras vidas, nuestros proyectos de vida, nuestros sueños”, finalizó.