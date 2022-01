La positividad de los casos de COVID-19 va al alza, de la mano además con el aumento de los casos de la variante Ómicron. Algunos expertos ya advierten que la mutación podría pasar a ser la variante predominante en nuestro país.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el Secretario General del Colegio Médico, Dr. José Miguel Bernucci, precisó que el país está en un escenario de “incertidumbre”: “Por un lado tenemos lo agresivo que puede llegar a ser Ómicron, y lo que estamos viendo en otros países es que los casos se han disparado sustancialmente. Esas son características propias de esta variante y que nos llenan de preocupación”.

“Por otro lado, tenemos algunos efectos protectores que no están tan presentes en esos países, como la cantidad de gente vacunada con tercera dosis que es bastante significativa en nuestro país y eso podría ser un factor fundamental para protegernos y por otro lado, nosotros como país hemos mantenido las medidas de autocuidado, específicamente, el uso de mascarilla a diferencia de lo que pasa en gran parte de Europa y Estados Unidos donde los casos están totalmente explotando en este minuto”, precisó.

De acuerdo a Bernucci, es difícil precisar que Ómicron se comportará de la misma manera que en otros países, pero que la variante “nos lleva a un escenario de incertidumbre donde tenemos una ocupación altísima de camas críticas con pacientes no COVID, donde todavía nos queda más de un millón de personas que no se han puesto la tercera dosis. Y a pesar de que podemos tener aumentos muy pequeños, cualquier aumento puede generar una ruptura del endeble balance que tenemos hoy día del nivel sanitario”.

Respecto a las medidas sanitarias para detener la propagación de esta mutación, el especialista expresó que la vacunación en los rezagados que no cuentan con su tercera dosis es fundamental. “Desde el punto de vista de la autoridad, lo primero es que tenemos que ocupar todas las herramientas disponibles para poner el pie en el acelerador al máximo para vacunar a la gente que no hemos vacunado con tercera dosis. Ese millón de rezagados, lo que nos dice los malos datos que tenemos, es que la gente no le cree a la vacuna, le tiene miedo y no se declara antivacuna. Por lo tanto, en ese sentido tenemos que ocupar toda la capacidad comunicacional y todas las herramientas para convencer a esa gente que se vacune”, afirmó.

“Lo segundo es tener la disponibilidad probablemente si mucha gente va a acudir a estos centros, probablemente podamos asegurar el stock de vacunas y la disponibilidad en esos centros. Lo tercero tiene que ver con que vamos a tener que reforzar la trazabilidad, que en algún momento se sacó de la atención primaria, probablemente vamos a tener que volver a tenerla ahí porque vamos a tener que hacer seguimiento”, agregó.

“En Chile no existe la cuarentena para viajeros”

Respecto a los cuestionamientos sobre las cuarentenas para viajeros que provengan del extranjero, el ministro Enrique Paris desmintió lo dicho por Izkia Siches y recalcó que este protocolo sí se aplica. “Reafirmo que los viajeros que llegan al país y cuentan con esquema de vacunación completo, se les realiza un examen de PCR a su ingreso, además del examen PCR que traen tomados 72 horas antes, y deben cumplir cuarentena en un domicilio reportado en la Declaración Jurada hasta que reciba el resultado negativo de su examen”, expresó el secretario de Estado en el balance diario del día lunes.

Ante esto, Bernucci replicó lo dicho por Siches y precisó que tal cuarentena, más bien es un aislamiento preventivo mientras el viajero espera el resultado de una PCR. “Lamentablemente el ministro Paris desvió un poco la atención porque probablemente algunos asesores le han informado mal que lo que se mantiene es el aislamiento preventivo hasta que se recibe la PCR. En caso de los aeropuertos, la PCR se está demorando entre 12 a 16 horas y ese es el tiempo en que se realiza este aislamiento preventivo pero eso bajo ningún caso guarda la lógica de una cuarentena. Por lo tanto, en ese sentido probablemente el ministro Paris o confundió los términos o probablemente sus asesores le informaron mal”, expresó.

“Pero en este minuto en Chile no existe cuarentena para los viajeros y lo que existe es solamente un aislamiento preventivo hasta que se recibe el resultado de la PCR”, zanjó.