El Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó este lunes el uso de la vacuna Pfizer para que se aplique entre los menores de 12 y 16 años, medida que se adoptó tras el análisis de diversos expertos.

En conversación con CNN Chile, el académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Kalergis, calificó la noticia como “un avance positivo, ya que sabemos que la razón por la que el coronavirus causa enfermedad en las personas es porque no tienen la inmunidad”.

“Un vacío importante a nivel global que se está empezando a resolver tiene que ver con la población pediátrica, sabemos que el virus pude infectar a niños y niñas y puede causar enfermedad, especialmente en aquellas personas con comorbilidades. Por lo tanto, el hecho de que haya estudios clínicos es claramente una necesidad y el avance que se hizo ayer es claramente algo positivo”, agregó el especialista.

Lee también: Dr. Germán Acuña y salida del Colmed de la Mesa Social COVID-19: “Nosotros no tenemos vocación de comparsas”

Kalergis aclaró a que los menores “no solamente pueden contagiarse, sino que ser transmisoras, entonces el hecho de que haya acceso a vacunación para este segmento de edad aporta al control de la transmisión de la enfermedad, en medida de que las personas vacunadas se enferman menos”.

Respecto a los plazos de inmunidad para alcanzar la población pediátrica, el académico aclaro que estos “son difíciles de anticipar porque dependen en primer lugar de la disponibilidad de las vacunas, luego de la voluntad de las personas para vacunarse porque es voluntario, y en tercer lugar está la capacidad de las vacunas de producir inmunidad contra las variantes, un punto que nos preocupa mucho.

“Es importante insistir en que las vacunas no pueden impedir que las personas nos contagiemos, porque funcionan más bien al interior de nuestro cuerpo ya cuando el virus ingresó, entonces no es raro que alguien vacunado tenga un PCR positivo, pero lo importante es que se va enfermar menos o no se enferma, eso es lo que buscan las vacunas”, añadió el director del Instituto Milenio

En este contexto, se ha especulado sobre una eventual tercera dosis en el proceso de inoculación que habría que aplicarse durante el segundo semestre o a principios del 2022. Sobre esto, el especialista indicó que “nosotros planteamos el considerar y evaluar de que dosis adicionales sean necesarios, pero hay que hacerlo en base a evidencias científicas”.

Lee también: Torres e investigación por ventiladores: “Lo importante es por qué el Minsal autoriza equipos que terminan desechados”

También, Kalergis confirmó que hay otros estudios de desarrollo en otras vacunas para aplicarlas en niños y niñas de 12 a 16 años, como Sinovac, lo que podría confirmarse en las próximas semanas. Finalmente, recordó a la ciudadanía que “la inmunidad de rebaño no quiere decir que el virus deje de circular”, por lo que hizo un llamado a mantener las medidas de auto cuidado.