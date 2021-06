El Dr. Germán Acuña, presidente del Colegio Médico en la Región del Biobío, calificó como “bien tomada” la decisión del Colegio Médico de retirarse de la Mesa Social COVID-19 en medio de acusaciones sobre “decisiones imprudentes” que habrían “devenido en un nuevo descontrol de la transmisión viral, impactando en vidas y secuelas de miles de personas”.

“En algún momento tenía que ocurrir y yo creo que todos estaban esperando que esto ocurriese. Seguir en una mesa en que los aportes quedan ahí y no se convierten en reglamento o acciones, no tiene mucho sentido. Nosotros no tenemos vocación de comparsas. No queremos estar en una mesa que no sirve. Si no van a escuchar ninguna opinión, La pregunta es para qué las quieren”, sentenció en conversación con CNN Chile.

“Uno espera que la mesa social sea escuchada y que haya acciones. Por cierto que es vinculante, pero cuando nunca se vinculan las opiniones de tus asesores a los hechos, no tiene mucho sentido seguir aportando”, añadió, afirmando que “aparentemente las decisiones son tomadas por la mesa central, no sabemos con qué criterios, porque no hay actas”.

En esa línea, aseguró que el Colmed quedó en libertad de trabajar a nivel regional e hizo un llamado a la descentralización. “No puede ser que las autoridades regionales tengan que pedir permiso a Santiago para hacer las cosas. Para nosotros es esencial que haya un cambio de timón, el cual es la descentralización. No queremos que siga decidiendo Santiago. El centralismo nos tiene absolutamente cansados. En regiones estamos molestos, porque se siguen tomando las decisiones sin saber cómo, cuándo y porqué y claramente tardías”, condenó.

“Esta enfermedad trae mucho dolor, por eso que no estamos jugando. Es necesario, de urgencia, que se descentralicen las decisiones y que el gobierno confíe en su gente de confianza”, instó.

Asimismo, el doctor Acuña se refirió al Pase de Movilidad, iniciativa que considera “gravísima”. “Por qué tiene que ser al voleo? ¿Por qué no le damos a las personas que requieran salir a trabajar?”, se cuestionó.

“Me angustia, porque veo al personal cansado. Están todos estresados y cuando aumenta la movilidad aumentan los contagios. Tenemos pacientes con dos vacunas que están en ventilación mecánica. Hay mucho conocimiento que no tenemos y tenemos que humildemente reconocerlo”, cerró, pidiendo un secuenciador para la Región del Biobío.