Parlamentarios de Chile Vamos ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para que fiscalice la participación política que puede tener el Gobierno respecto a la votación del plebiscito de salida.

Al respecto, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, aseguró en CNN Chile que el objetivo es que “la Contraloría pueda actualizar el reglamento e indicar cuáles son las facultades que tiene el Ejecutivo y cómo debe comportarse en torno al plebiscito”.

En ese sentido, ejemplificó que “la ministra Vallejo y al ministro Jackson los estamos viendo en streaming desde La Moneda, en horario de trabajo, hablando de las bondades de una de las posiciones (…) ese tiempo debería estar dedicado a otro tipo de funciones”.

Lee también: Presidente Boric confirmó acciones legales contra persona que lanzó proyectil en su visita a Coquimbo

Por otro lado, aseguró que “Evópoli no tiene una postura oficial, creemos que tenemos que esperar para ver cómo está avanzando. Yo, personalmente, tengo mi posición y estoy mucho más cerca del Rechazo. La propuesta de nueva Constitución no me satisface, pero la posición del partido se tomará durante las próximas semanas”.

“Nadie está pensando en que si gana el Rechazo ganó la actual Constitución”, aseveró.

Finalmente, añadió que “un 80% de los ciudadanos señalaron que Chile debe tener una nueva Constitución, el problema es lo que está pasando con los constituyentes y las propuestas que están realizando“.