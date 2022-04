Esta jornada y en el marco de su gira por Coquimbo, el Presidente Gabriel Boric confirmó que presentará acciones legales contra el sujeto que lanzó una piedra en el marco de una protesta que se registró en la zona. El proyectil terminó golpeando a quien estaba a su lado, Matías Meza-Lopehandía, jefe de gabinete del mandatario, y no habría sido un elemento de gran tamaño.

“Yo no respondo a presiones de la UDI en estas cosas. Yo hoy día habito una institución que es la Presidencia de la República y por lo tanto, tengo el deber de defender esa institución que va más allá de mi persona, por lo tanto, yo decido más allá de lo que diga algún partido político, cualquiera este sea”, dijo durante un punto de prensa.

Lee también: “Las piedras no son el camino”: Oposición condenó el intento de ataque al presidente Boric en Coquimbo

“Lo corresponde es presentar las acciones legales pertinentes porque acá no se trata solamente de mi persona, se trata de una institución que es de todos los chilenos que es la Presidencia de la República”, señaló.

Asimismo, expresó que “la violencia, no solo contra el Presidente de la República, contra cualquier ciudadano de Chile no se justifica, no es el camino y nosotros por cierto vamos a ejercer las acciones que correspondan para evitar que esto se naturalice. En Chile tenemos que convivir mediante el diálogo, la democracia, y no las agresiones a quienes piensan distinto a uno”.

Cabe destacar que tras el incidente, Carabineros informó a CNN Chile que un hombre de 31 años sin antecedentes penales fue detenido y se investigará su presunta responsabilidad.