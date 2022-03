El debate sobre una “tercera vía” en el marco del plebiscito de salido ha marcado la discusión dentro de la Convención Constitucional. Esto luego de que la Comisión de Venecia especificara en su informe una serie de sugerencias, tales como que, de existir una tercera alternativa respecto del apruebo o rechazo, se considere una votación del referéndum.

Para profundizar en el tema, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez dijo a Hoy es Noticia de CNN Chile, que independiente del mecanismo “tiene que haber un compromiso de toda la clase política de que, de ganar el rechazo, nosotros vamos a buscar otra fórmula”.

Sobre lo mismo, el parlamentario sostuvo que “la verdad es que la gran mayoría de los chilenos, la aplastante mayoría de los chilenos votó por el apruebo, obtuvo un 80% de los votos y quieren un cambio constitucional. Una Constitución que los represente a todos. Lamentablemente la Convención Constituyente, no ha cumplido con dicho mandato. (…) Ha sido una Convención revanchista y los resultados están a la vista, en las encuestas cada vez crece más el rechazo y la aprobación va cayendo”.

En esa línea, Ramírez sostuvo que “el problema de la Convención no es solamente lo que se ha aprobado hasta ahora, que ya no implica ningún avance. (…) El problema es que en la Convención no ha habido un ánimo de llegar a acuerdos, no ha habido ánimo de conversar que es lo que piden los chilenos”.

“Aunque se apruebe la Constitución con un 55% de los votos, la Convención fracasó. Porque la idea de esta nueva Constitución era algo que nos representara a todos y si vamos a salir de una Constitución que no representa a una porción importante de los chilenos, para dar paso a otra que tampoco representa a una parte importante de los chilenos, entonces quedamos donde mismo”, agregó.

Alza de los combustibles

Esta jornada, el ministro de Hacienda, Mario Marcel anunció modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO), esto por el alza sostenido de las bencinas.

De esta manera, Marcel indicó que se aumentarán los recursos del mecanismo de 750 mil millones de dólares a 1.500, a través de un proyecto de ley presentado a la Cámara de Diputados y el Senado. Sobre la materia, Ramírez sostuvo que, a pesar de las diferencias con el Gobierno, “este es un buen proyecto y nosotros lo vamos a apoyar”.

“Vamos a poner todo de nuestra parte para que el proyecto salga rápido, para que se incorporen aquellos combustibles que no están, de tal manera que los chilenos no nos veamos excesivamente perjudicados por el precio internacional del petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania”, zanjó.