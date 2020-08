El diputado Guillermo Ramírez (UDI) se mostró contrario a la posibilidad de posponer el plebiscito del próximo 25 de octubre, luego de que algunas voces sugirieran que la instancia fuera suspendida debido a la crisis sanitaria que afecta a nuestro país por la pandemia de coronavirus.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario aseguró que “estamos con una situación económica muy delicada, hay millones de personas que han perdido sus trabajos y otros tantos que han visto una caída muy significativa en sus ingresos, por lo tanto mientras antes entreguemos certidumbre, mucho antes se va a empezar la economía y el sufrimiento de estas familias va a ser más acotado”.

“Yo soy de la idea de que el plebiscito se tiene que hacer sí o sí por esas razones, porque si nosotros lo posponemos finalmente lo que hacemos es meterle aún más incertidumbre al ambiente y la verdad es que la situación actual de la economía, y principalmente del empleo que es lo que más me importa, no aguanta mayores niveles de incertidumbre”, agregó.

De todas formas, el legislador afirmó que “si es que la situación sanitaria hace que sea imposible hacer el plebiscito, yo creo que tendríamos que empezar a conversar acerca de elegir un Congreso Constituyente. Es decir, que el próximo Congreso tenga un mandato constituyente y no volver a tener un plebiscito que no tiene sentido, en un año donde ya vamos a elegir a los legisladores para el próximo período”.

Sobre la propuesta de que exista un quórum mínimo para que el plebiscito sea válido, Ramírez dijo que esa “es una discusión que hay que tener, para mí es totalmente incomprensible que haya gente que se cierre a priori. Podemos discutir y finalmente que no se haga, pero es algo que hay que discutir. Es cosa de ver a nuestros países vecinos, Argentina y Perú lo tienen”.

“Estamos hablando de un proceso constituyente que no es inocuo en ningún sentido. Estamos hablando de una nueva Constitución, de algo que va a afectar al repunte de la economía, estamos hablando de un año en el que va a haber siete u ocho elecciones. Al final, tener una posición frente a esto a mí no me parece que sea algo que no se puede discutir”, señaló.

Polémica por ex general Rodolfo Stange

Por otro lado, en relación a la polémica luego de que Carabineros diera marcha atrás a la decisión de rebautizar a la Academia de Ciencias Policiales en honor al ex general director Rodolfo Stange, el parlamentario indicó que “a mí lo que me preocupa aquí es que haya un sector político que tenga una lista de nombres que están totalmente vetados. En una democracia lo que corresponde es que podamos conversar los temas y no andar vetando. Aquí hay nombres de lado y lado que dividen a los chilenos, pero lamentablemente los que vetan son solamente unos”.

“Hasta donde yo sé, el senador Stange fue electo democráticamente como senador y no tiene causas de derechos humanos”, apuntó y añadió que “en materia de derechos humanos soy de una sola línea, el que ha sido condenado tiene que cumplir sus penas como establece la ley, no es susceptible de ningún tipo de homenaje, ninguna calle debe llevar su nombre. Para mí el límite de los derechos humanos es claro. Pero yo no me puedo atribuir conocimiento de causas donde los tribunales finalmente determinaron que no hubo ninguna responsabilidad”.

