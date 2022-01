Este lunes la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados someterá a votación el proyecto de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que presentó el Gobierno del presidente Piñera.

En conversación con CNN Chile, el diputado Leopoldo Pérez (RN) señaló creer que la iniciativa se va a aprobar “en los términos que salió de la Comisión de Hacienda, es decir, incorporándole la indicación de la oposición respecto a un nuevo impuesto a los súper ricos”.

En ese sentido, el parlamentario enfatizó en que “el resto del proyecto se aprobó en su totalidad”, sólo que se incorporó una mayor fuente de financiamiento. Sin embargo, manifestó que, según su criterio, “va a haber una votación separada respecto a la indicación de los súper ricos”.

“En lo personal y nuestro sector no va a apoyar la indicación por razones obvias, votamos en la Comisión de Hacienda que es absolutamente inadmisible, es aplicar un nuevo impuesto (…) mientras la Constitución no cambie, no podemos aceptar eso”, añadió.

Sobre la decisión que tomará la Cámara Baja esta jornada, aseguró que “la oposición tiene la mayoría y la probabilidad de que se apruebe y pase al Senado en esos términos es bastante alta”.

Pérez aseveró que “tiene la confianza y así se ha conversado” que el monto comience a ser pagado en el mes de febrero, si se aprueba. Además, expresó que “hemos sabido que el superintendente ya pidió a las AFP y a las compañías de seguros que envíen las bases de datos al Instituto de Previsión Social (IPS) que será el órgano estatal encargado de pagar esto de forma directa a los pensionados”.

Asimismo, señaló que “se está conversando con dos oposiciones, una de los partidos tradicionales y la otra es el Frente Amplio (FA) entonces no se cual va a ser la que va a primar”.

“La oposición tradicional establece un nuevo royalty que no es el que se está tramitando en el parlamento, y por otro lado está el FA que propone un mayor número de exenciones”, detalló.

Respecto a la propuesta del conglomerado frenteamplista advirtió que “no vaya a ser cosa de que entren exenciones que dada la condición de la economía, para muchas empresas medianas y pequeñas, el hecho de eliminar la renta presunta es muy tentador en ese sector”.

En cuanto al royalty, sinceró que pese a no considerarlo “una mala idea”, el problema “es que el proyecto que se está discutiendo tiene unas tablas de progresividad que son bastante absurdas y que dejan a Chile fuera de cualquier posibilidad de competir en la minería más fuerte que es el cobre”.