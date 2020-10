Acusaciones y respaldos ha recibido la gestión del ex ministro de Salud Jaime Mañalich por su manejo durante la crisis sanitaria causada por la pandemia. Sobre esto, el diputado socialista Juan Luis Castro comentó en CNN Chile que la acusación de manipulación de datos, por parte del gabinete del ex secretario de Estado, correspondería a una medida optada por el ex titular de la cartera para “silenciar las voces reales” y adaptarse a una política de gobierno.

Asimismo, el parlamentario apuntó a la responsabilidad del presidente Piñera durante la gestión del ex secretario de Estado, planteando una hipótesis respecto del conocimiento que el mandatario habría tenido de las presuntas alteraciones a las cifras de COVID-19 en Chile entre marzo y junio.

Manipulación de base de datos

El diputado se refirió a las acusaciones de la ex funcionaria del Minsal, Andrea Albagli, quien aseguró que le pidieron manipular la base de datos cuando los casos sobrepasaron la información pública. Al respecto, Castro planteó que este “es un ejemplo más de otros casos que han sido testimonios ante la Fiscalía, como la ex jefa del Departamento de Epidemiología Joan Acevedo, quien también señaló que proveían todos los datos hasta un momento en que sencillamente dejaron de registrar esos casos y se montó un sistema paralelo por parte del gabinete del ministro de Salud en abril”.

El parlamentario aludió a la “nueva normalidad” que se intentó instaurar “por el gobierno y el ex ministro de Salud” en dicho mes para “hacer un alto en la pandemia y tratar de forzar desde la educación, el trabajo, el comercio (…) a una situación que era imposible de lograr porque estábamos en plena curva de ascenso”.

Por ello, las recientes acusaciones que apuntan a la manipulación de números oficiales, “reflejan un intento de ocultamiento ante la ciudadanía” y “un manejo o adaptación de cifras más bien tratando de concordarse con la política oficial y no con la realidad de la pandemia“, es decir, “adaptarlo a una política de gobierno”, concluyó Castro.

Hipótesis contra el presidente Piñera

Juan Luis Castro también se refirió a los correos solicitados por la Fiscalía para la investigación correspondiente al ex titular de Salud. Frente a esto, el diputado planteó una hipótesis en la que “no me extrañaría que incluso el presidente supiera que existía un sistema dual o un sistema que podía inducir una manipulación de cifras, dada la cercanía que tenía la dupla Piñera-Mañalich” en ese entonces.

“El propio Mañalich ha dicho que hubo una suerte de dictadura sanitaria, y ese periodo cuando más se notó fue entre marzo y junio, con un diseño hermético que pasaba por la relación Mañalich-Piñera”, agregó el parlamentario. Por lo que indicó que “tengo todo el derecho a pensar de que si el presidente para cubrir a Mañalich llega hasta la Corte Suprema en un hecho inédito (…) uno se pregunta qué decían esos correos y cual era la información de seguridad nacional que tanto se resguarda y que la verdad parece como sospechoso”, sentenció.

Finalmente, y bajo esa misma hipótesis, el diputado socialista concluyó que si el mandatario acude a esa instancia superior “es porque a mi juicio hay algo que no se quiere decir, que es extremadamente grave no solo para el ministro Mañalich sino que también para el presidente de la República”.