La diputada de Demócratas, Joanna Pérez, abordó en CNN Chile la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien está siendo investigado por eventual omisión de apremios ilegítimos, esto mientras estaba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad durante el estallido social.

“Es tremendamente complejo, especialmente en la situación en que nos encontramos hoy de inseguridad, donde es necesario fortalecer a Carabineros más que quitarles el respaldo”, dijo.

En relación al supuesto respaldo que el presidente Boric habría entregado por privado al mandamás de la institución policial, la parlamentaria fue enfática en señalar que “cuando uno da un respaldo lo hace de frente y de cara, no lo hace de manera solapada porque tiene miedo de lo que dirá su coalición gobernante”.

“Yo valoro que el presidente quizás le haya dado el respaldo al general Yáñez, pero eso se debe hacer de manera pública”, insistió.

A juicio de Pérez, no lo hizo público por “cuidar el espacio interno”, porque “el Partido Comunista y el Frente Amplio saldrían, y ya salieron, a reclamar estos gestos”.

¿Hubo un respaldo del presidente al general Yáñez?

La semana pasada, el mandatario abordó una presunta llamada dada a conocer por el abogado del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en medio de la controversia que rodea su formalización por su eventual responsabilidad de mando durante el estallido social.

El jefe de Estado fue consultado por si pidió al titular de los uniformados no tomar decisiones sobre su continuidad en el cargo hasta conocer la magnitud de su formalización y si es compatible que siga en el cargo una autoridad que es investigada por delitos que “en particular para su sector político” son muy relevantes.

El mandatario partió diciendo que entiende “que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez que él mismo se vio en deber de desmentir, las conversaciones privadas no se comentan públicamente”.

“Dicho esto, delitos que independiente de la situación procesal específica, no debieran ser importantes para un sector político en particular, debiesen ser importantes para la sociedad entera. Lo que a nosotros nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde, no les quepa duda que como gobierno estamos atentos a esto”, agregó.

Boric cerró insistiendo en que “lo que nos preocupa por sobre todo es que la institución de Carabineros, con cuál hemos desarrollado una labor intensa estos dos años para poder llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad, esa tiene que seguir siendo su prioridad, en esos seguiremos trabajando firmemente, yo no voy a comentar el detalle de conversaciones privadas”.