En julio del 2020 fue lanzado al espacio el rover Perseverance, un vehículo explorador del tamaño de un automóvil diseñado para explorar el cráter Jezero en Marte como parte de la misión Mars 2020 de la NASA.

En conversación con Divergentes, la ingeniera aeroespacial Diana Trujillo, líder de la misión Curiosity, explicó que un brazo robótico, que trae los instrumentos, “toca la superficie de Marte para hacer los experimentos que estamos tratando de hacer para contestar sí, en algún momento, hubo vida“.

Trujillo detalló que los científicos “miran muchas fotografías que toman los orbitadores que están alrededor de Marte, identificando lugares donde podemos sacar el brazo robótico y tocar la superficie”. “Tenemos dos instrumentos que toman información y dependiendo de eso, decidimos que vamos a taladrar”.

“La misión ‘Mars Sample Return’ (…) colecta tubitos (con muestras) y tiene una plataforma con un cohete que se devuelve para la Tierra”, sostuvo la especialista colombiana, quien agregó que “el objetivo de la misión es demostrar que, en algún momento, hubo vida en Marte”.

La ingeniera afirmó que al interior de Perseverance “hay aproximadamente unos 45-43 tubos”. “Nuestro trabajo es taladrar todas esas veces y tener todas esas muestras para que maximicemos la posibilidad de que en alguno de esos encontremos lo que necesitamos”.

“Lo que estamos tratando de contestar es si estamos solos en el universo”, recalcó Trujillo, quien también reflexionó sobre el rol tiene en la NASA: “Me siento muy honrada de tener esa posibilidad de que la gente sepa de la ciencia por medio de mí, pero ojalá que haya más”.

Happy “landiversery" @MarsCuriosity! For 10 years, Curiosity has worked to reveal the potentially habitable climate of ancient Mars.

To celebrate, we’re breaking down 5 of the most significant discoveries made using the rover’s suite of #astrobiology instruments. A thread 🧵: pic.twitter.com/nb5nVb37iL

— NASA Astrobiology: Exploring Life in the Universe (@NASAAstrobio) August 5, 2022