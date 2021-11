La situación económica para el 2022 sigue siendo una incertidumbre, con el alza del dólar durante la última semana y una eventual recesión económica que podría vivir el país el próximo año.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con la decana de la Escuela de Gobierno UAI, Diana Krüger, quien anticipó que el próximo gobierno no tendrá una tarea fácil en esta materia.

“Todos los expertos y en todas las proyecciones no hay discrepancias en pronosticar que el crecimiento que se está viendo este año se va a detener fuertemente. Nos va a esperar una situación de mucho ajuste, de las retiradas de las ayudas fiscales de este año. Entonces el próximo gobierno se va a encontrar con una situación fiscal compleja y una economía que va a tener poco crecimiento“, aseguró.

Respecto a este último concepto, la economista explicó que “en lo que no hay duda es que la economía no va a crecer tanto como se esperaba y va a tener un crecimiento bastante bajo. Y cualquier gobierno que asuma el 11 de marzo no va a tener tanto margen de maniobra“.

A su vez, criticó los programas de gobierno de los candidatos, al notar que no se menciona el escenario actual. “El hecho que la economía crezca poco no significa que un gobierno puede implementar políticas, quizás las expectativas están demasiadas altas. A mí me llama la atención que en ningún programa se hace mención de la pandemia y de la crisis. Parece que fueron escritos en el vació del contexto mundial”, sostuvo.

En esta misma línea enfatizó que el mayor desafió al corto plazo será como enfrentar la inflación, más que la falta de empleos. “La inflación claramente es una preocupación porque afecta de manera directa a todos los hogares, y especialmente a los hogares de menos ingresos. Esa es una preocupación mayor que el empleo, porque las cifras parecen indicar que hay mayor demanda de empleo y muchos trabajadores no han vuelta al mercado laboral. La razón es variada, parece ser una mezcla de la no apertura total de jardines infantiles y colegios con otros factores”, aclaró.

La decana también se refirió a la situación actual del país, donde afirmó que se encuentra en un estado de incertidumbre. “Los expertos en la materia señalan que el alza del dólar se está desprendiendo, lo cual sugiere que hay temor en los mercados financieros. El dólar siempre ha sido la moneda de refugio, entonces pareciera ser que Chile por primera vez en mucho tiempo está viviendo una situación de incertidumbre“, aseveró

Por último, agregó este escenario se da cuando no se sabe como responderán los mercados al día siguiente. “La incertidumbre es la que afecta a estos mercados, quizás cuando tengamos mayor claridad tenemos la esperanza que se estabilice la moneda, pero en este momento que no sepamos lo que va a pasar el día lunes, es lo que hace que los mercados se muevan de esta manera. La falta de certezas que uno se despierte el día lunes no sabiendo si todo va a seguir igual”, concluyó.