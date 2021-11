La directora del Programa de Cuidados e integrante de la gestión de Macarena Ripamonti en la alcaldía de Viña del Mar, Camila Brito, originó una polémica tras, supuestamente, haberse negado al festival Puerto de Ideas porque habría sido financiado por la embajada de Israel, indicó LaTercera.

El hecho generó numerosas repercusiones, por ejemplo, en la propia embajada israelí en Chile. También existió una condena de los dichos por parte de la comunidad judía y representantes de diversos actores de la cultura.

Cabe mencionar que Camila Brito es la hermana del diputado Jorge Brito, quien va a la reelección en su cargo, y según los antecedentes recabados por el matutino, lleva cinco años trabajando activamente en la región, además, fue parte de quienes elaboraron el programa de la nueva administración de Ripamonti, lo que la llevo a ser considerada por la alcaldesa el rol de directora ejecutiva de su programa, es decir, deberá velar por el cumplimiento de este.

Según la propia Ripamonti, fue ella quien permitió cumplir con los primeros 100 días de gestión. Actualmente percibe un sueldo sobre los 3 millones 200 mil pesos. “Es muy buena en lo que hace“, aseguran desde la casa consistorial.

Acorde a la informado, Brito compone el circulo cercano de Ripamonti en conjunto a la directora jurídica Hiam Ayllach, el abogado Janna Sakalha y el administrador municipal Leonardo Risetti, quien se desenvolvió como secretario general de Revolución Democrática (RD), ademas, fue ex asesor legislativo del diputado Giorgio Jackson y el senador Juan Ignacio Latorre.

Brito es pro causa palestina y comparte esa posición con Ayllach y Sakalha, además de la directora de Seguridad Municipal, Amal Kdiemati.

El conflicto significó que desde la organización de Puerto de Ideas acusaran a la administración municipal de “antisemitismo”, no obstante, el municipio explicó que no se trata de eso y apuntaron a que los lugares solicitados para la ocasión no habían sido recepcionados.

Sin embargo, la polémica va más allá y aún más lejos del lazo sanguíneo entre los Brito, pues antes de iniciar su campaña para ser alcaldesa, Ripamonti asesoraba al diputado Jorge Brito y según lo explicado, su amiga y compañera en la carrera de Derecho, Ayllach (hoy directora jurídica), la habría sugerido para ese rol. En paralelo, Ayllach es pareja del convencional constituyente Jaime Bassa, quien se desempeñó como ex colaborador de Jorge Brito en el Poder Legislativo.