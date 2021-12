Tras el reportaje de Ciper que dio a conocer el Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) que el Servicio Electoral (Servel) abrió en contra del Partido de la Gente (PDG), tras recibir denuncias sobre irregularidades en su financiamiento electoral, la polémica ha escalado en las declaraciones de la colectividad, enfrentadas a los reclamos de militantes que acusan diversas faltas de transparencia.

Mientras el partido ha negado las irregularidades y ya anunció que tomarán acciones legales contra el medio de comunicación una vez que concluyan los procesos ante el Servel, CNN Chile quiso conocer la versión de los miembros de la fuerza política han denunciado los hechos, representados por Cecilia Lizama, quien confirmó que sigue siendo militante del PDG.

“Solo una vez nos mostraron que habían reunido $22 millones“, reclamó Lizama, quien afirmó haber sido testigo de diferentes iniciativas internas en el partido para recaudar dinero: “Lukatón, rifa de la camiseta autografiada por Franco Parisi y los dineros que han entrado por la venta de banderas, chapitas y poleras con el logo del PDG, dineros que se supone eran para la campaña presidencial, donde hay más cuentas que recibieron aportes, por eso, yo digo que no solo se trata de la cuenta de Luis Moreno (presidente del PDG).

“Todas las semanas teníamos reuniones entre la directiva central y militantes, siempre preguntamos en qué se gastaba el dinero y cuánto se llevaba reunido (…) nunca nos han respondido en qué se gastaron los $22 millones, que fue lo único que alcanzamos a ver”. En ese punto, Lizama indicó que habrían “16 cuentas de cuentas de cada tesorería regional, además está la cuenta de Rafael Huenchuñir, que es tesorero central del partido”.

A medida que exigía información, contó Lizama, “fui siendo eliminada y bloqueada de los grupos de chat“, acusando que hay “cientos” de otros militantes eliminados de estas redes de comunicación que se están organizando para demandar transparencia. “El nivel de violencia y agresividad que tienen los que son fanáticos de Franco Parisi es muy grande“, agregó, detallando que ha sido ella, como vocera, quien ha recibido amenazas de muerte, que ya ha denunciado a PDI.

Asimismo, Lizama ha manifestado que Parisi tendría conocimiento de estas acusaciones, puesto que se las han hecho llegar a través de comentarios a sus videos en vivo, pero no de forma directa, debido a que “los militantes no tenemos acceso a comunicación con él, no asiste a reuniones del partido, solo se conecta con Bad Boys, nadie tiene el teléfono de él”.

En detalle, la militante señaló que “siempre se organizaban actividades para juntar dinero” y que “la primera fue para pagar el pasaje de avión” para su viaje a Chile que hasta el momento no se ha realizado. Luego, dijo “hubo otra de $10 mil por cada militante como regalo para su cumpleaños“. Teniendo en cuenta que el PDG lo componen cerca de 42 mil personas, podrían haber reunido hasta $420 millones.

“Es una idolatría que se da”, manifestó, señalando que “nos mandaban a hacer comentarios en apoyo a Franco Parisi, hasta el día de hoy, a todo medio de prensa que publique algo que no les guste”. Lizama enfatizó que “sería bueno que esta directiva central renuncie y se hagan elecciones como corresponde”, porque la actual representación “nadie la votó“.

Entre las acusaciones de la vocera de los denunciantes, destaca que en algún momento “se intentó hacer otra lukatón, pero para pagar la pensión de alimentos de Franco Parisi“, y que la iniciativa no prosperó, al menos de forma abierta, debido a que “como comenzó a crecer en la prensa, echaron pie atrás y quedó en la interna de los grupos”.

Finalmente, Lizama admitió que “cuando me llegaron amenazas de muerte, sí me atemoricé, pero he visto tantas irregularidades e ilegalidades dentro del partido que no me puedo quedar callada“, asegurando que tiene pruebas de todas sus acusaciones.