Este jueves, la vicepresidenta Izkia Siches anunció que desde el Gobierno enviarán al Congreso una solicitud para prorrogar el Estado de Excepción en la macrozona sur.

El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, valoró la medida, pero cuestionó que siga siendo “acotada”. “Sé los beneficios que genera en la macrozona sur un estado de excepción no acotado”, dijo.

En conversación con CNN Chile, el ex secretario de Estado recalcó que él siempre fue “crítico del apellido acotado”, ya que “le entrega información relevante a quienes justamente se busca perseguir“.

“Lo de acotado fue más bien comunicacional (…) y un guiño ideológico a algunos sectores que, a lo mejor, les ponía nervioso esto de tener un estado de excepción, pero con el tiempo se han dado cuenta de que es una medida razonable cuando es acompañada de otras”, agregó.

Delgado sostuvo que esta medida “no es la única solución y no es la que se quisiera tomar preferentemente, pero aquí quienes desafían con armas al Estado permanentemente no están esperando una noticia con respecto a la nueva constitución o a las pensiones”.

“Hay gente que lo que quiere es correr al Estado del territorio para ellos reemplazarlo y eso es muy complejo. Entonces, cada vez que alguien haga algún tipo de manifestación al respecto, creo que hay que responder transversalmente -y como país- con firmeza“, cerró.