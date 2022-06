En entrevista con CNN Chile, el alcalde de Cunco, Alfonso Coke, se refirió a las amenazas de muerte que han recibido algunos jefes comunales de la macrozona sur. En ese sentido, sostuvo que “si no logramos consensuar entre todos, escucharnos ambas partes, vamos a llegar a eso (una guerra civil)”. “El gobierno del presidente Boric dice que hay que entregar las armas, entonces yo creo que la mayoría de los agricultores y la gente que tiene sus armas inscritas, lo único que quieren es defenderse”, agregó. Asimismo, planteó que los alcaldes puedan ser entrenados con defensa personal como contraofensiva de los ataques perpetuados en la zona. “Si dicen que van a preparar a los fiscales, ¿por qué no podemos prepararnos nosotros también? No sabemos en qué momento vamos a ser atacados. (…)”, dijo.