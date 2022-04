Este miércoles, en la ciudad de Temuco, tuvo lugar la “Cumbre por la Paz en La Araucanía“, encabezada por el gobernador Luciano Rivas (Ind-Evópoli), único del país que pertenece a la oposición.

En la ocasión, autoridades de todos los sectores de la zona, como alcaldes y consejeros regionales, discutieron los principales temas que afectan y desafían a la región, como seguridad, paz, mecanismos de reconciliación, infraestructura, inversión pública y futuro.

Sin embargo, una de las críticas de los asistentes fue la ausencia del presidente Gabriel Boric, quien había sido invitado a la jornada. CNN Chile conversó con el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, quien desarrolló este y otros puntos, como la falta de representantes del mundo Mapuche y social, así como las respuestas del gobierno a las críticas sobre su gestión en torno a la violencia e inseguridad que continúa imperando en el territorio.

“El presidente no rechazó participar, solo que no podía venir ahora”, puntualizó Allard, enfatizando que “el gobierno ha dado sobradas muestras de la relevancia que otorga a la región, la primera semana [de gobierno] vino la ministra del Interior, Izkia Siches, con una comitiva de cinco ministros, hace dos semanas vino el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el pasado viernes estuvo el ministro de Agricultura (…) ahora el presidente no pudo venir a esta cumbre, pero vendrá seguramente en el transcurso del año”.

Consultado por su negativa a firmar el acuerdo por la paz que se propuso en la cumbre, el delegado Allard sostuvo que, si bien “valoramos este tipo de actividades que se hacen con autoridades y que van manifestando las posiciones e inquietudes en una línea positiva (…) pensábamos que debían participar otros actores; no estaba presente el mundo Mapuche ni el social y creemos que eso también es importante”, agregando que, aunque en el encuentro se conversó y debatió durante dos horas, “de ahí a tener un documento más preparado, me parecía que era más importante tener otras visiones y otros aportes“.

Respecto al diálogo que Allard ha manifestado que se ha propuesto desde el gobierno, especificó que “consideramos que existe una herida abierta en nuestra región con el pueblo Mapuche“, indicado que, en dicha visión, “está la dimensión de seguridad, también de las tierras y el territorio, de la justicia, de las víctimas mapuche y no mapuche, de la depredación del medioambiente y del desarrollo sostenible, de la discriminación, de la pobreza y de los derechos de las mujeres”.

Finalmente, sobre mencionada postura en torno a la seguridad, el delegado presidencial recordó que “el estado de emergencia tuvo 10 prórrogas y los hechos de violencia siguieron existiendo“, sosteniendo que “nosotros consideramos que no es compatible con el diálogo político“.