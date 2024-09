Carolina Urrejola aborda las imputaciones contra el exdirector de Carabineros Ricardo Yáñez

El ex alto mando de la policía uniformada será formalizado por omisión de apremios ilegítimos durante el estallido social. La conductora de CNN Chile se refirió a este hecho en Cuestión de Opinión.

Es simbólico que el primer día de octubre, es decir, mañana, se concrete la postergada audiencia de formalización del general Ricardo Yáñez, ahora exdirector de Carabineros, tras su renuncia del viernes pasado.

Simbólico porque el viernes 18 de octubre que viene se cumplen cinco años del estallido social. Época en que Yáñez era director de Orden Público y Seguridad bajo el mando de Mario Rozas, quien también será formalizado esta jornada.

La Fiscalía Centro Norte recibió, entre el 18 de octubre del 2019 y marzo del 2020, 3.500 denuncias de lesiones ocurridas durante las manifestaciones por agentes del Estado. Estas se dispararon en relación a las denuncias previas que eran episódicas. La Fiscalía Centro Norte sostiene que la manifestación está reconocida en el derecho nacional e internacional y el Estado le debe a las personas las condiciones para que se realice con seguridad y sin afectar a terceros. De hecho, los protocolos de Carabineros los exhortan a respetarlos.

Si un manifestante, sigue la Fiscalía Centro Norte, realiza un acto ilegal, está establecido que puede ser arrestado y responder por delitos como lanzar una bomba a Molotov. Entonces, cualquier exceso cometido por agentes del Estado, que tienen el monopolio de las fuerzas, un delito contra los derechos humanos.

Los tipos penales de lesa humanidad, sigue el Ministerio Público, contemplan una responsabilidad omisiva. La investigación que lidera la fiscal Ximena Chong sostiene que no ver, no mirar, no saber lo que ocurre con el control policial y evadir así el deber de control es una forma o puede ser una forma de avalar por la vía omisiva una política policial. Y en eso se va a sostener la formalización de cargos contra el general Yáñez.

El equipo de investigadores, hay que decirlo, viene de un fracaso en la acusación contra el carabinero Sebastián Zamora, en un proceso que se alargó por cinco años y que terminó absolviendo el uniformado por el Caso Pío Nono.

En el caso del general Yáñez, la dilación también ha tenido que ver con una estrategia de su defensa, que incluye que cinco veces el uniformado se negó a declarar ante la fiscal Chong.

Mañana veremos los argumentos de la parte acusadora y de la defensa sobre este bullado y simbólico caso.