¿Cuál es el aporte del Partido Comunista en la coalición de Gobierno? Esto es lo que respondió la ministra Tohá

"Es un valor enorme para el futuro que podamos seguir en ese camino, de hacer coaliciones amplias, pero no hacerle el quite a los temas de discusión", explicó la titular de Interior en Tolerancia Cero.

Debido a las contradictorias declaraciones entregadas por el Partido Comunista (PC) y el presidente Gabriel Boric en torno a la crisis que se vive por estos días en Venezuela, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), respondió en Tolerancia Cero cuál es el aporte que entrega la colectividad a la coalición de Gobierno.

“Nosotros, con todo lo que somos hoy día, no somos mayoría, debiéramos ser más de lo que somos, no menos. O sea, a nosotros no nos sobra nadie, nos faltan algunos, nos faltan algunos”, afirmó.

La titular de interior comentó que es importante en el sistema político y en la democracia chilena, para no frustrar a las personas, que muchas veces se sienten desengañadas porque eligen un Gobierno y después no pasa nada, después no se aprueban las leyes, después unas peleas interminables”.

De ese modo, recalcó que se le debe decir a la ciudadanía que “somos capaces de construir mayoría y resolver y de resolver nuestras diferencias de una manera que no nos paralice”.

“Yo creo que el presidente Boric en eso se ha atrevido mucho, y es un valor enorme para el futuro que podamos seguir en ese camino, de hacer coaliciones amplias, pero no hacerle el quite a los temas de discusión”, cerró.