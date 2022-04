La Convención Constitucional rechazó por completo un informe sobre sistema de justicia, sumando esta determinación a una serie de decisiones que ha tomado la instancia durante los últimos días, como es la discusión sobre el sistema político y la controversial eliminación del Senado.

El convencional de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, conversó con CNN Chile para abordar estas discusiones, asegurando que “el informe no llegaba a buenas conclusiones”, debido a que incorporaba “muchos órganos a la Constitución, sin mayor necesidad”.

El convencional además planteó que dentro del informe había un capítulo que “era importante destacar”, ya que especificaba el “cómo se va a reformar esta Constitución si se llega a aprobar” y aseguró que “tampoco cumplía con los estándares mínimos, porque para poder reformarla había que cumplir muchos requisitos, muy cuesta arriba”.

“Tiempo queda muy poco y por lo tanto estamos muy complicados. Se ve complicado porque se están proponiendo reformas que no tienen la mayoría, que no tienen el consenso. Entonces cuando me quedan 3 o 4 semanas para poder terminar este debate, porque no queda más que eso (…) lo que corresponde es lograr mayorías”, aseveró.

Lee también: Dr. Bernucci y flexibilización del uso de mascarilla: “El mensaje no ha sido del todo correcto”

Monckeberg también señaló que -a su juicio- “seguir inventando instituciones, seguir inventando normas distintas, seguir enfrentando los temas de justicia indígenas con una imaginación que no tiene límites, evidentemente, lo que trae como consecuencia es que no se aprueban y se devuelven a la comisión“.

Por otro lado, el ex ministro, se refirió a la idea de eliminar el Senado y la solicitud que han hecho parlamentarios al Gobierno para intervenir en dicha iniciativa, asegurando que “cuando la suerte de sus reformas y de su programa, lo han atado a la suerte de la Convención, lo lógico es que trate de influir para que salga una buena propuesta y lamentablemente eso no está ocurriendo”.