En una nueva edición de Aquí Se Debate, las candidatas Bárbara Sepúlveda (PC) y Carol Bown (UDI) y el candidato Clemente Pérez (IND.) discutieron sobre el movimiento feminista.

“¿Quiénes de los que están aquí se declaran feministas?“, preguntó la conductora del programa, Mónica Rincón. En primera instancia, Bárbara Sepúlveda y Clemente Pérez no dudaron en responder.

El candidato independiente, ex presidente de Metro, indicó que “levanté la mano porque me declaro feminista. Convencido por hijas, ahora me declaro feminista. No soy el líder del feminismo, nunca lo he sido, tengo que reconocerlo”.

Posteriormente, especificó que el feminismo, para él, “es un planteamiento súper legítimo, válido y va a tener mucha fuerza en esta nueva Constitución. Aunque el 50% de las mujeres sea feminista, necesitamos 2/3 para incorporar sus demandas y yo me sumo”.

Tras eso, Carol Bown manifestó que “yo no me declaro feminista no porque no lo sea, no porque no defienda a las mujeres, sino porque creo que el feminismo es como sobre los hombres y lo que yo creo es que hombres y mujeres nos tenemos que complementar”.

“Cada uno en su valor como hombre y como mujer contribuye a una sociedad mejor y no creo que el machismo ni el feminismo sea bueno, que uno le ponga el peso encima a otro me parece negativo”, declaró la candidata de la UDI.

Al respecto, la periodista Mónica Rincón explicó: “el machismo se define como la supremacía de los hombres sobre las mujeres y el feminismo se define como la igualdad de derechos, ni un derecho más, pero ni un derecho menos. No son equivalentes”.

Posteriormente, Bown dijo: “si es así, si nos referimos a igualdad, creo que los hombres y mujeres, las personas, nacemos libres e iguales en dignidad de derechos”.

Bárbara Sepúlveda, fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), declaró que “ha sido muy complejo entender” la opinión de Bown.

“Me queda claro que ella piensa que el machismo y el feminismo serían una equivalencia, eso es un error político y conceptual, pero hay una posición en la derecha en torno a negar el feminismo, no han apoyado ninguna de las reformas a pesar de que dicen que creen en la igualdad de género: votaron en contra del matrimonio igualitario, del divorcio, se opusieron a la paridad, hay muchos ejemplos”, analizó la abogada.

En tanto, respecto a la definición del candidato Pérez, indicó que “con mucho respeto, yo valoro que tú digas que estás a favor del movimiento feminista y te plantees como un aliado del movimiento, porque los vamos a necesitar dentro del proceso constituyente, pero ser feminista es dar un paso más allá y lo que necesitamos de ustedes, hombres en la política, es que empiecen a cuestionarse sus privilegios, posiciones, masculinidades y los roles que juegan”.

Finalmente, Clemente reconoció sentirse “privilegiado” y reflexionó sobre “micromachismos que probablemente yo ni siquiera me doy cuenta (…) estoy tomando nota de los consejos de Bárbara, de mis hijas”.