Este miércoles se iniciará la vacunación masiva en nuestro país, proceso en el que parte de la población de riesgo -los adultos mayores de 90 años– podrán acceder a la inoculación.

En este marco, la pediatra y miembro del consejo asesor vacuna COVID-19, Stephania Passalacqua, señaló que “si bien uno debe dar señales de esperanza a la población y la vacunas a eso vienen, las cifras en este momento son alarmantes”.

Específicamente, la doctora indicó que su mayor preocupación se centra en los aumentos de contagios en las regiones del sur de nuestro país, y consideró que “vienen las peores semanas en lo que va de la pandemia”.

“Las vacunas vienen a cambiar un poco el panorama, pero sabemos que no va a ser algo inmediato”, afirmó.

Por otro lado, tras la llegada de 2 millones de dosis de Sinovac durante el domingo, indicó que la vacuna “tiene una plataforma más tradicional que la de Pfizer, por lo que permite una vacunación mas fácil de llevar”, esto debido al proceso de conservación que necesita la dosis.

Además, pese a que, asegura la doctora, “fue un poco abrumador inicialmente”, finalmente el proceso está organizado para “vacunar en el menor tiempo posible a la mayor numero de personas y sobre todo a la población objetivo. No debiera haber ningún problema”.

Hizo un llamado a llamado a que “no descansemos en que las vacunas van a ser la solución, porque no lo van a a ser. Las vacunas necesitan tiempo para actuar y con este esquema de Sinovac es de 0 a 28 días, por lo tanto recién las personas después de más de un mes las personas van a estar inmunizadas por ahora hay que seguir cuidándonos”.

Según la experta, en Osorno, donde ella ejerce, hay preocupación en torno a la situación crítica en cuanto el aumento de los casos paulatinamente, ya que señaló que “hemos visto 200 casos diarios con un índice de positividad de más de un 10%. Estas personas que recién están saliendo positivas, recién van a comenzar a agravarse en las siguientes semanas y un porcentaje terminará hospitalizado. Hospitalizados en un hospital que ya no tiene camas críticas para ofrecer a la comunidad”.

“Podremos batallar un poco mejor pero realmente el impacto no lo vamos a ver en las próximas semanas que es cuando creemos que será más difícil nuestro día a día“, dijo.

Finalmente, llamó a que mantener las medidas de prevención pese a haber sido vacunados, ya que hasta que no se logre la inmunización total, el virus no desaparecerá. “Las personas que fueron vacunadas pueden infectarse y transmitir la infección. Aunque ellos no se van a infectar de manera importante, si van a seguir transmitiendo el virus. Por lo tanto no pueden dejar de usar mascarillas, no pueden dejar de hacer uso de las medidas de autocuidado”, concluyó.