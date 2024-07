“Con ese nivel de violencia, quizás qué pueda hacer mañana”: Ossandón y candidatura de Cruz tras denuncia de agresión

En conversación con CNN Chile Radio, la diputada Ximena Ossandón señaló que “una persona que tiene esta reacción matonesca e irracional no puede estar dirigiendo una comuna”.

La diputada Ximena Ossandón (RN) cuestionó el actuar del concejal Felipe Cruz, quien fue denunciado de agredir a la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares.

El ataque de Cruz, quien es candidato a la alcaldía, habría surgido a raíz de desacuerdos tras problemas en la inscripción de concejales en el Servicio Electoral (Servel) y por una presunta falta de apoyo de la tienda.

En una carta, el concejal sostuvo que Balladares le informó que “además de no llevarme como candidato a alcalde, el partido no inscribió la lista de concejales de RN”, lo que tildó de “operación política que solo busca borrar del mapa a toda la disidencia de RN”.

“En el distrito donde RN es más fuerte, además del barrio alto, la actual directiva de Rodrigo Galilea y Andrea Balladares se ha encargado de exterminarnos. ¿Por qué? Porque simplemente no servimos a sus intereses, ni a los intereses de quienes financian sus campañas”, agregó.

Detalles del ataque

Según explicó la presidenta del Tribunal Supremo de RN, Katherine Martorell, cerca de las 13:00 horas Cruz apareció en la sede de la colectividad “con una actitud muy violenta” exigiendo “a gritos a la guardia” del lugar hablar con el presidente (Rodrigo Galilea) o la secretaria general, llegando a amenazar con “entrar por la fuerza si no se le atendía”.

En un momento, Balladares “abrió la puerta y Felipe se abalanzó sobre ella, profiriéndole insultos de alto calibre”. “Según los registros de los videos de las cámaras de nuestra sede y el análisis de la PDI tras denunciar este hecho, Felipe empujó a Andrea no una, sino dos veces, y luego abrió la puerta con fuerza, lanzándole además un codazo”, añadió.

¿Qué dijo Ximena Ossandón sobre el hecho?

En conversación con CNN Chile Radio, la diputada Ossandón señaló que “aquí hay una acción desmedida, para mi gusto de loco y mal aconsejada. Una persona que claramente no se puede controlar por una molestia de algo que sucedió en el partido —que además es bastante razonable y lógica la explicación— es realmente es sorprendente y muy impactante”.

“Un candidato a alcalde con este nivel de violencia, imagínense lo que va a pasar el día de mañana, cuando que tenga no un problema, sino que tenga miles de problemas”, sostuvo la parlamentaria, para luego recalcar que “una persona que tiene esta reacción matonesca e irracional no puede estar dirigiendo una comuna”.

#CNNChileRadio | RN denunció al concejal Felipe Cruz por agresión Diputada Ximena Ossandón (RN): "Un candidato a alcalde con ese nivel de violencia, quizás qué pueda hacer mañana" 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/yWcE6uRe6d — CNN Chile (@CNNChile) July 31, 2024

Sobre el motivo de su molestia, detalló que “él llegó porque el lunes estaban inscribiendo los candidatos y después de haber inscrito a todos los concejales y los core (…), cuando hay que meter el último grupo, cuando están todos los papeles ya subidos, el sistema no lo reconoce por algún motivo que no sabemos, pero no es una mala intención”.

“Yo también puedo estar molesta por eso, pero eso justifica que tú vayas a agredir, porque aquí hubo una agresión física y pongamos de lado que es mujer, porque eso ya es la guinda de la torta, pero es una agresión física que hubiera sido a cualquiera, hubiera sido a Rodrigo Galilea, y en este caso le tocó, lamentablemente, a Andrea Balladares”, añadió.

Finalmente, afirmó que “esto no podemos permitirlo. Esto tiene que ser, además, dentro de todo lo desagradable, un ejemplo para que las personas piensen antes de actuar. Sobre todo porque aquí hay una explicación muy razonable a lo que sucedió y yo te aseguro que el servel va a terminar diciendo y constatando que fue un error de sistema porque efectivamente había un notario que dejó la constancia de que el computador no funcionó”.