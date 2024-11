Claudio Orrego afirma que crisis por “el caso Monsalve es más grave que el caso Caval”

En entrevista con CNN Prime, el candidato a la reelección por la Gobernación Metropolitana habla desde su experiencia en torno a casos que han afectado a los gobiernos de Bachelet y Boric, los cuales han llevado a múltiples críticas desde diferentes sectores de la política nacional.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, afirma que el Caso Monsalve es más grave que el Caso Caval.

En entrevista con CNN Prime, el candidato a la reelección aborda la crisis que ha afectado al gobierno desde hace poco más de un mes, cuando se conoció por la prensa que el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estaba siendo investigado por la Fiscalía debido a una denuncia por violación, que fue interpuesta por una funcionaria de la misma repartición.

A juicio de Orrego, desde el día 1 el gobierno “no le tomó el peso a la gravedad de la denuncia”, y partir de ahí se generó “una secuencia de errores”.

Según dice, aquello partió con la recordada conferencia de prensa de casi una hora que el presidente Gabriel Boric otorgó a los medios la misma semana que se conoció el hecho.

“Más que clarificar las cosas termina generando muchas dudas, como que no hubiera habido un comité de crisis. Lo único que se me vino a la cabeza fue el Caso Caval en el gobierno de la presidenta Bachelet”, manifiesta.

Lee también: Ministra Camila Vallejo rechaza acusaciones de “pacto de silencio” en Caso Monsalve: “En política no todo vale”

El Caso Caval fue el escándalo político y judicial que involucró al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon. En concreto, se trató de un eventual tráfico de influencias por un crédito por más de US$ 10 millones, que fue aprobado poco después de que la mandataria ganara su segunda elección presidencial.

Consultado si así de grave es la afectación al Ejecutivo, Orrego afirma que “yo diría, pero es más grave. O sea, creo que es parecido, pero es más grave porque le pega en el fondo a un atributo importante de este gobierno”.

En ese sentido, asevera que hoy en día el feminismo es “una fuerza muy importante en la sociedad chilena. De hecho, yo estoy convencido que una de las razones por las cuales ganó el presidente Boric no es solamente porque a la gente no le gustaba (José Antonio) Kast así porque era derecha, es por los errores de Kast al no condenar al diputado (Johannes) Kaiser de la época”.

“Entonces yo creo que el tema feminista es un tema muy importante en la base partidaria del presidente”, subraya.

Este artículo es un adelanto de la entrevista a Claudio Orrego que saldrá en CNN Prime a partir de las 20:30 horas este jueves.