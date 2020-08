En entrevista con CNN Chile, el presidente del gremio, Víctor Jorquera, indicó que el hecho produjo "pena y rabia en la industria". Por eso, cuestionó el hecho de que no hayan pedido auxilio para la víctima. "No me digan que no vieron a la niña, porque tuvieron tiempo de quemar el camión y no de llevarla a la posta", condenó