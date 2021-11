Los partidos políticos comenzaron a definir sus apoyos de cara a la segunda vuelta que enfrentará a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Evópoli, el PRI y la UDI ya anunciaron su respaldo al republicano, mientras que RN realizará un Consejo General este miércoles para abordar el tema.

En conversación con CNN Chile, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, afirmó que “el día lunes, terminada la elección presidencial, me comuniqué en dos oportunidades con José Antonio Kast y lo que le planteamos es que consideramos que en esta segunda vuelta, RN iba a adoptar una posición que no me cabe duda será respaldada”.

Al ser consultados sobre si habría condiciones para entregar su apoyo al líder republicano, el senador sostuvo que “más que condiciones, nosotros vamos a hacer un aporte programático, que se lo entregaremos hoy al candidato para los efectos de poder establecer cuáles son aquellos ejes que a nuestro juicio debieran ser pilares fundamentales del próximo gobierno”.

“Se requerirá tener un programa económico que sea capaz de hacerse cargo de algunas reformas estructurales a las que aspiramos”, dijo Chahuán, aludiendo al ámbito tributario y a la salud.

En esa línea, sostuvo que “nosotros tenemos una responsabilidad histórica respecto a este punto de inflexión que se ha dado en el país y nosotros vamos a apoyar a José Antonio Kast”.

Asimismo, explicó que las “diferencias son legítimas”, y recalcó que “no hay exigencias, sino que muy por el contrario, el propio Kast ha manifestado voluntad para avanzar en esa dirección”.

“Son aportes importantes que ya hemos conversado, también hemos tenido reuniones al interior de Chile Vamos, y tanto la directiva de la UDI como la nuestra, y la comisión política, nos ha pedido incorporar algunos temas al programa de gobierno. Hemos tenido muy buena disposición del candidato y estoy seguro que acá tenemos un punto de inflexión”.

Por último, se refirió a Gabriel Boric, manifestando que “ha sido pauteado por ese partido para cumplir hasta la última letra del programa improvisado levantado a tres semanas de la elección presidencial”.

“No me cabe duda que no representa al centro político”, complementó.