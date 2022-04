Esta jornada y a los 85 años, falleció el ídolo de Universidad de Chile e histórico jugador de la Selección Chilena, Leonel Sánchez.

El recordado jugador del Ballet Azul y mundialista con la ‘Roja’ en 1962 y 1966 murió luego de una larga batalla contra enfermedades respiratorias.

En conversación con CNN Chile y en relación con el legado de Sánchez, el ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely precisó que este radicaba en su simpleza, “para ver su vida, para ver el fútbol”.

“Siempre me respetó, fue un respeto mutuo. Cuando era muy niño, se jugó el mundial del 62′ y como lo he recordado en varias oportunidades, todos los ‘pelusas’ como digo yo a la edad de 10 años, después que él hace el gol a Rusia, a “la araña negra”, a Lev Yashin (…) ese día nos pusimos de acuerdo y todos nos sacamos el zapato derecho para jugar solamente con la pierna izquierda. Y esa tarde, todos los niños de Chile fuimos Leonel”, señaló.

Asimismo, precisó que su pérdida, “no es una pena para la gente de la U, es una pena para toda la gente del fútbol”.

Sobre el poco nivel de identificación de los futbolistas con sus clubes, Caszely sostuvo que “hoy día los chicos, desde que partieron las sociedad anónimas, llevan dos partidos y ya se quieren ir a México, a España o Inglaterra. O sea, dan sus primeros pasos y ya quieren correr rápidamente. No saben ni siquiera correr y ya quieren ser velocistas, no van paso a paso como era antes”.

Finalmente, y sobre el poco conocimiento de las nuevas generaciones sobre las figuras emblemáticas del fútbol chileno, el ex futbolista sostuvo que “ya no hay un respeto por la gente mayor. (…) Diría que el viejo Leonel y yo seguimos siendo respetados como el primer día, pero hay una falta de respeto enorme por parte de la juventud, no solamente en el fútbol”.