Esta jornada, el ídolo de Universidad de Chile e histórico jugador de la Selección Chilena, Leonel Sánchez, falleció a los 85 años de edad tras una larga lucha contra enfermedades respiratorias. Sobre el sensible fallecimiento, el ex delantero chileno, Rodrigo Goldberg, dijo a CNN Chile que el histórico goleador “para nosotros es todo, es nuestro faro, nuestra guía, nuestro mayor símbolo”. Asimismo, expresó que “es un nombre simbólico, es un nombre que vistió siempre a Chile muy bien, entonces la verdad es que se nos va no solamente un ex jugador de la U. de Chile o un ex entrenador, sino que es una de las personas más importantes de la historia del fútbol chileno”.