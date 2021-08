La situación de los más de 23 mil patrocinios entregados al Servel por parte de Diego Ancalao, obtenidos ante un notario fallecido, sigue generando interrogantes.

Esto, ya que todavía no se explica cómo el ex candidato presidencial de La Lista del Pueblo pudo conseguir dichas firmas, siendo que el notario Patricio Zaldívar falleció en febrero, antes que se iniciara este proceso.

Para indagar más en esta situación, CNN Chile conversó con el presidente de la Asociación de Notarios, Carlos Sweet, quién explicó que Zaldívar ya no era el titular de la notaría, incluso antes de su muerte.

“Estamos todos muy sorprendidos con esto, ya que don Patricio Zaldívar jubiló el año 2018 y es aquí cuando se genera el cese de sus funciones. Luego se nombró a un interino, mientras se generaba la terna a través de un concurso. Y la interina que se nombró a cargo de esa notaría es Pilar Rodríguez”, aseguró.

Sweet también indicó una teoría de cómo ocurrió este hecho. “Obviamente es algo muy burdo. Es importante que el notario firme todas las hojas al final, con el timbre de agua y luego llenar el espacio ‘firmó ante mí’. Entonces tienen que haber sustraído los timbres, y no solo eso, si no que también tienen que haber hecho una firma relativamente similar“, aseguró Sweet.

El presidente de esta asociación también recalcó que la cantidad de firmas presentadas no fue un llamado de atención. “La situación no llamó la atención porque es algo que pasa, dependiendo de las horas dedicadas y los días en que se hizo. Porque a veces pasa que los candidatos van a dos o tres notarías. O también llaman al notario en su jurisdicción y pueden ir a una junta de vecinos y para tomar cien firmas, pero de forma presencial”, afirmó.

“Somos 475 notarios, aunque nos han hecho muchas críticas. Pero la cifra es acotada justamente para evitar este tipo de cosas“, agregó.

También señaló que entregarán toda la información posible a la justicia, pero que no pueden hacerse parte ya que no ocurrió con una de sus afiliadas. “No es que no nos interesa hacernos parte. Vamos a poner todos los antecedentes necesarios. Pero no nos podemos hacernos parte de la investigación porque no tenemos legitimación activa. Esto fue un delito electoral que coincide con la falsificación de un instrumento público. Y la situación se debe a que no es una notaría que sea parte de nosotros”, confirmó.

“Es distinto a que pase en una de las 475 notarías, y que el notario de forma negligente haya infraccionando la ley, o que puso a un oficial a tomar firmas o haya mandado a una persona a la calle. Algo que pasó con otras candidaturas, como la de Franco Parisi y Tomás Jocelyn-Holt en su momento”, concluyó.