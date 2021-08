Durante esta jornada, la constituyente por el distrito 10, Teresa Marinovic, difundió un video a través de sus redes sociales donde emplaza duramente a su compañero de coalición, Ruggero Cozzi, luego de que él la usara como ejemplo de extremismo ideológico.

“Tengo una muy buena razón para hacer la denuncia de manera pública, porque no es el ánimo de revancha el que me mueve, ni es personal el interés que tengo”, comenzó señalando la licenciada en filosofía, relatando el momento en que Cozzi extrapoló sus ideales con los de La Lista del Pueblo.

“Decir que a una persona le gustan las funas, en el contexto en que ha recibido amenazas de muerte para ella y para sus hijos es ofensivo creo yo, es algo que uno no espera de un compañero de coalición“, dijo Marinovic en alusión a los dichos del convencional RN.

Para convertirnos en una fuerza política potente, podemos perfectamente diferir entre nosotros, pero nunca traicionarnos y menos para buscar el aplauso fácil del adversario. Eso, Ruggero Cozzi, es una “mariconada” https://t.co/uPEInHWy4k vía @YouTube — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) August 27, 2021

En esa línea, la constituyente oficialista agregó: “pero situarla en un extremo opuesto al de la Lista del Pueblo, compararla con personas que validan la violencia como método de acción política, que llaman héroes a delincuentes presos, eso ya es bastante más que una estupidez, una torpeza o una ingenuidad. Es una puñalada, es una traición“.

Asimismo, Marinovic aseguró que con ese tipo de situaciones lo que hace el abogado apuntaría a “una canallada. Es avalar, es validar la estrategia de la izquierda más radical que aísla, que cancela a todos los que estamos en la primera línea de enfrente“.

De este modo, la convencional independiente insistió en que Cozzi no estaría contribuyendo a la unidad de su sector: “no podemos estar siendo boicoteados por nuestros propios compañeros, no podemos ganar así, ni ellos ni nosotros”.

Recordemos que desde hace algunas semanas, tanto Ruggero Cozzi como otros convencionales cercanos al conglomerado de Vamos por Chile, entre ellos, Luciano Silva (RN), Paulina Veloso (RN) y Roberto Vega (RN), se han configurado como un grupo no declarado de disidentes, entre los cuales han existido críticas cruzadas hacia el sector más “duro” de la derecha en la CC.

Lee también: Baradit y agresiones a constituyentes de derecha: “Me parece conveniente que sufran lo que nosotros hemos sufrido”

“No me gustan las funas, Cozzi. No me gustan las amenazas, no me gusta la exposición, no me interesan los cargos ni hacer una carrera política, me interesa mi país (…) De ti solo espero una cosa: respeto, porque en esta pasada yo al menos no voy a seguir observando impávida cómo estrategias de este tipo como la tuya nos hacen caer en la irrelevancia. Nos vamos a levantar, vamos a ser una fuerza poderosa y eso empieza hoy, no dejando pasar ni una sola mariconada más, ninguna”, sentenció finalizando su emplazamiento, la constituyente del oficialismo.