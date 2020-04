Este domingo el presidente Sebastián Piñera anunció el Plan Económico COVID-19 para paliar los efectos adversos que tendrá el coronavirus sobre los empleos y las empresas.

En ese sentido, el ex ministro de Economía, Carlos Ominami, advierte que “la respuesta económica del Gobierno sigue siendo insuficiente, tardía e imprecisa”.

“Lo lógico y razonable de un Gobierno es ponerse en los peores escenarios y adoptar las medidas que puedan enfrentarlo”, afirma.

En detalle, asegura que el plan es insuficiente desde el punto macroeconómico, ya que el esfuerzo fiscal que hace Chile respecto a otros países resulta ser “bastante bajo”. “El bono está muy lejos de los que se entregan en Perú, que es prácticamente del doble”, ejemplifica.

Por esa razón, enfatiza en que “a una crisis tan profunda como esta, corresponden medidas que sean extraordinarias”. Desde ese punto de vista, asevera que “los seis, siete productos del PIB que han anunciado no parecen una cifra desmedida, sino que por el contrario”.

“A mí no me parecería en absoluto absurdo que dijéramos 10, 12 puntos del PIB”, puntualiza Ominami, quien junto a un grupo de economistas de la ex Concertación propone un “Foro para un desarrollo justo y sostenible”.

Al respecto, sentencia que en vez de multiplicar bonos, “lo que debiéramos es asegurar una renta básica en torno a los $250 mil para todas las familias del país”, lo que según el ex senador, representaría entre uno y medio y dos puntos de producto si se entregara durante los próximos tres meses.

“Creemos que está dentro de las posibilidades de la economía chilena. Es la manera justa y digna de asegurar la subsistencia de las familias y que exista un nivel de demanda que permita que las empresas que estén en condiciones de funcionar puedan hacerlo, porque no se saca mucho con resolver el problema de la liquidez de las empresas si no hay demanda porque la gente no puede comprar”, concluye.