La precandidatura presidencial de Paula Narváez por el Partido Socialista (PS) ha recibido el apoyo de notables figuras, entre ellas el de la ex presidenta Michelle Bachelet. Por su parte, el senador del PS Carlos Montes es otro que ve con buenos ojos esta opción presidencial.

Para evaluar en detalle la postulación de Narváez, el también economista, en conversación con CNN Chile, compartió su parecer sobre esta figura que considera una “gran candidata”.

“Tiene muchas condiciones y la he apoyado públicamente cada vez que he podido”, expresó, aunque aclaró que no ha firmado una carta de apoyo para su postulación: “En general no firmo cartas, pero claramente tengo una preferencia por ella y lo he dicho”, explicó.

“Creo que es una muy buena noticia para el PS, para el país y para las mujeres que una persona joven, mujer, psicóloga, de regiones, con experiencia en la vida social y política, esté dispuesta a tratar de ser candidata a la presidencia de la república”, añadió el parlamentario.

“Chile necesita una nueva generación política dirigiendo sus destinos”, enfatizó y también evaluó la importancia de que la militante del PS se vaya dando a conocer de a poco a la población.

Carlos Montes, ¿presidenciable?

“Eso ya es algo del pasado. Dije que agradecía eso que se decía, pero que yo no era candidato y nunca lo había pensado así; no me había preparado para eso”, sostuvo tras ser consultado por la posibilidad de una candidatura personal.

Además, reiteró que la figura de Narváez le representa, así como a un buen sector de su partido. “Paula Narváez es una persona que nos interpreta en sus valores, en sus sentidos y en sus actitudes frente a la vida social y a la política de una muy buena manera. Espero que logremos construir una candidatura potente”, señaló.

Además, el senador advirtió que es preponderante adaptarse a la actualidad del país.

“Lo fundamental es que ella levante su propia visión de las cosas y su propia propuesta. Y como ella misma lo dijo con mucha claridad ‘hay una realidad nueva de Chile’. El contexto internacional, el estallido que expresó la voluntad de muchos chilenos que querían cambios. Con el proceso político que concordó en hacer un proceso constituyente que es el que está en marcha”, analizó.

“El hecho de que en Chile se vaya a discutir una nueva Constitución de la manera en que se va a hacer, democráticamente, con 155 constituyentes electos con elección popular, la mitad mujeres y la mitad hombres, que además hayan escaños reservados para los pueblos indígenas, en fin. Acá hay un conjunto de cosas y aquí de lo que se trata es de construir”, recalcó el militante del PS.