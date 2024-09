¿Qué dicen los aspirantes a alcaldes de Valparaíso sobre el cierre del Capitán Yáber? Conoce sus posturas

El recinto penitenciario ha cobrado protagonismo en los últimos meses debido a la estadía del exalcalde Daniel Jadue y, actualmente, del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva en medio de la investigación del denominado Caso Audios.

En una nueva edición de Aquí Se Debate de CNN Chile, los aspirantes al sillón municipal por la comuna de Valparaíso: Rafael González (independiente-Republicanos), Carla Meyer (independiente, de la plataforma de la Alcaldía Ciudadana), Juan Marcelo Valenzuela (independiente, Partido de la Gente), y Marcela Figueroa (independiente, del Centro Democrático) plantearon sus posturas acerca de los recintos penales Punta Peuco y Capitán Yáber.

Consultados sobre si están a favor o en contra de cerrar y/o redestinar a reclusos de Punta Peuco que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, González señaló que este recinto penal tuvo un propósito específico, y que “mientras no se cumplan todas las penas de las personas que están allí, no se puede destinar a otro efecto“.

En esa misma línea, complementó que esto no debería tomar demasiados años.

Por su parte, Meyer, quien comparte la misma plataforma política con el actual alcalde Jorge Sharp, apuntó que “no puede haber personas privadas de libertad de primera y segunda categoría”.

Enfatizando que, dada la urgencia de cupos en las cárceles y la crisis de seguridad, los establecimientos penitenciarios deberían centrarse en esta problemática, y “no para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, donde aún existe gente que no encuentra dónde están sus muertos”.

El debate por Capitán Yáber

Este lugar ha estado en el ojo de la ciudadanía, ya que ha albergado a figuras como el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y actualmente a Luis Hermosilla, quien se encuentra en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en prisión preventiva por la investigación del denominado Caso Audios.

Cabe mencionar que esta cárcel fue construida para hombres que cometen delitos económicos. En cuanto a cerrar o redestinar a reclusos que se encuentran en Capitán Yáber, Juan Marcelo Valenzuela (ind-PDG) planteó: “Hay poco espacio para el tema de las cárceles; lo que yo haría es fortalecerlas básicamente por falta de cupo”.

En tanto, Marcela Figueroa (ind, del Centro Democrático) hizo hincapié en que existe solo un espacio penal “exclusivamente para hombres”, pero señaló que esto responde a una época.

Rafael González (ind-Republicanos) manifestó que apostaría por mejorar las condiciones integrales carcelarias, pero en cuanto a este punto específico “no estoy de acuerdo en cerrar o redestinar“. Agregando que le daría continuidad al propósito y construiría nuevos recintos de acuerdo con los criterios necesarios.

Desde la otra vereda, su contendora Meyer concluyó: “La derecha chilena sigue estando de acuerdo con lugares de primera y de segunda categoría, donde pueden tener mejores condiciones. Y, por supuesto, donde quienes están involucrados, como por ejemplo el imputado Hermosilla, del cual, afortunadamente, mi espacio político no tiene ningún vínculo ni ningún temor de ningún WhatsApp ni nada. No sé si todos pueden decir lo mismo“.