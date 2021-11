Uno de los entrevistados para un nuevo capitulo del programa de debate político, Tolerancia Cero, fue el ex ministro de Salud y actual aspirante al Senado por la región Metropolitana, Jaime Mañalich, quien se abrió a responder preguntas de diversas aristas con un enfoque especial en las elecciones presidenciales del próximo domingo 21 de noviembre.

Una de las declaraciones que generó mayor polémica, fue aquella en la que el personero que va por la lista de Evópoli catalogó como “suerte” el hecho que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Baric, haya contraído COVID-19.

Asimismo, emplazó a José Antonio Kast, aspirante a La Moneda del Partido Republicano, tras sus dichos sobre Pinochet y no titubeó en sostener que él ve al fallecido ex general como un “dictador”.

1.- “Boric tuvo la suerte de tener COVID (…) para quedarse callado unos días”

“Creo que él (Boric) ha dado claras muestras en su historia de no poder aprobar un examen de graduación; los errores que ha cometido durante la campaña, que yo creo que son uno de los principales motivos por los cuales la derecha ha capitalizado. Tú decías antes que éste sería el primer error no forzado de la campaña de Kast, los errores no forzados de Boric son todos los días, o sea, tuvo la suerte de enfermarse de COVID –perdón que lo diga de esa manera siendo médico– para quedarse callado uno días y hacer un reposo porque si seguía en esa cosa no tenía a dónde llegar, hasta Provoste podría haberle ganado”.

2.- “El haber metido a Pinochet en esta discusión presidencial es algo malo”

“Yo creo que, efectivamente, el haber metido a Pinochet en esta discusión presidencial es algo malo. Yo llamo, evidentemente, al gobierno militar dictadura militar, a Pinochet dictador y tengo plena consciencia de lo que significa esa etapa histórica en Chile y en Latinoamérica completa porque dictaduras de derecha hubo en todos lados, como ahora están empezando a progresar las dictaduras de izquierda”.

3.- “No hay dictadura buena (…) espero un cambio de postura de Kast”

“Lo que no me quiero confundir es en lo siguiente: no hay dictadura buena, si alguien dice ‘mire esta dictadura es mejor’ es cosa de tiempo para que eso se transforme en una catástrofe y haya violaciones a los derechos humanos. Es un tema en el que yo espero que haya un acercamiento y un cambio de postura (de José Antonio Kast). (…) Evidentemente, hay aspectos de su programa que en la medida que él se tenga que acercar al centro van a tener que cambiar”.

4.- “El narcotráfico tiene capturada a nuestra sociedad”

“Es evidente, y lo digo con mucha confianza porque lo he visto como una realidad (…), el narcotráfico, que tiene capturada a nuestra sociedad en una dimensión que no alcanzado a valorar como corresponde. En poblaciones, corrompiendo instituciones públicas, etc (…) evidentemente, entre las condicionantes sociales de enfermedad el problema de la adicción es gravísimo y es la pandemia más grave que enfrentamos“.

5.- “La ciudadanía está menos ideologizada que antes”

“Cuando uno recorre, uno constata inmediatamente que las personas hoy día, la ciudadanía, está menos ideologizada que antes (…) La gente se moviliza, está muy inquieta por causas y el eje semántico de las causas en las últimas tres semanas, en mi opinión, ha cambiado bruscamente en el sentido que creo que la izquierda estiró tanto el elástico que la gente dice ‘sabe qué más, yo no quiero más violencia‘, sea responsabilidad de quien sea”.