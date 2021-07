El precandidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric (CS), se reunió este viernes con la abanderada del PS-PPD-PL-NT, Paula Narváez, en Concepción.

La distendida reunión surgió tras un mensaje de una usuaria en Twitter, Gabriela Monsalve (@gabimonsalv), quien a través de la red social invitó a Boric y Narváez a tomar once en su casa, aprovechando que ambos estaban haciendo campaña en la capital de la Región del Biobío.

Esta particular situación fue ampliamente comentada en redes sociales, incluso la usuaria respondió a algunos cuestionamientos por ser hija del diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. “Mi papá jamás haría algo para exponerme de la forma en que hoy me expuse solita”, explicó.

Paula Narváez y Gabriel Boric, unos secos, comiendo sopaipillas hechas por mi mamá pic.twitter.com/lY6VmVO8IX — Gabi Monsalve (@gabimonsalv) July 3, 2021

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, el abanderado del FA aseguró que se enteró del lazo familiar con el parlamentario PS cuando la usuaria le envió la dirección por interno y ya había aceptado la invitación públicamente.

“Sería muy falta de respeto dejar plantado si ya dije que iba, así que fuimos, nos comimos unas sopaipillas y punto. No hay más rollos. Yo creo que es importante tener puentes con sectores que también quieren transformaciones en Chile“, aseveró el diputado.

Respecto a la fallida primaria amplia de la oposición, afirmó que “era partidario de que Paula Narváez participara en las primarias y quien es menos responsable de que esto no haya sucedido es justamente Paula. Por lo tanto, un gesto de buena fe de compartir una media hora y pensar en el futuro”.

“Soy parte del pacto Apruebo Dignidad y tenemos un compromiso ineludible del cual estoy muy entusiasmado, estamos consolidando una fuerza de izquierda“, agregó.

Polémica por anuario de Jadue

Boric también se refirió a la polémica desatada por el anuario escolar del candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, luego que parlamentarios de Chile Vamos presentaran una resolución a la Cámara de Diputados para expresar “todo tipo de rechazos e intolerancia que provengan de candidatos a cargos públicos”, la que aprobada este martes por la noche.

“Estoy consciente que, en el marco de campaña, la derecha en particular va a tratar de buscar y escudriñar nuestro pasado“, agregó el candidato del FA, enfatizando su rechazo a cualquier acción antisemita.

“He escuchado a Daniel decir claramente que él no es antisemita, entonces utilizar algo tan grave que causó tanto daño en el mundo como una herramienta política, me parece bastante irresponsable (…) Más allá de lo absurdo y ridículos que se ven en la UDI, lo importante -y coincido con Daniel (Jadue)- es que no es aceptable el antisemitismo en ninguna parte“, añadió.