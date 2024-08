Figueroa asegura que “no es bueno romper relaciones” con Venezuela y que se ha creado una “falsa polémica” con el Gobierno

En conversación con CNN Prime, la secretaria general del Partido Comunista señaló que no es beneficioso para el país seguir tensionando las relaciones con el gobierno venezolano.

En medio de las crecientes tensiones internas en el oficialismo sobre la crisis en Venezuela y el papel del Partido Comunista en esta discusión, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, ofreció una serie de declaraciones en CNN Prime aclaratorias sobre la postura del partido y su relación con el Gobierno.

Según Figueroa, la controversia con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric es una “falsa polémica” y subrayó que la postura del PC no presenta grandes diferencias con la del presidente.

Sin embargo, la secretaria general se distanció de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, quien calificó al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura.

Figueroa consideró que no es beneficioso “tensionar” las relaciones con Venezuela y afirmó que no se debe “romper relaciones”, ya que esto no representa la mejor solución.

En cuanto al proceso electoral en Venezuela, Figueroa insistió en la necesidad de “transparencia y garantías”, señalando que no se puede considerar cerrado el proceso hasta contar con toda la información necesaria.

Finalmente, en respuesta a las críticas sobre el apoyo del PC al régimen de Maduro, Figueroa cuestionó si no estar alineado con todas las posturas es “antidemocrático” y recordó que el Estado chileno también reconoce regímenes de facto, como en Perú.