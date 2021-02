Un nuevo capítulo de Aquí Se Debate contó con los siguientes candidatos constituyentes: Ruggero Cozzi (IND-RN) por el D6 en la lista Vamos por Chile, Nathaly Olivares (IND) por el D5 en la lista Independientes del Apruebo Región Coquimbo y Marcela Araya (PS) por el D4 en la Lista del Apruebo.

La opción de declarar estado de sitio en La Araucanía fue uno de los momentos de mayor debate entre los invitados, quienes evaluaron y discreparon sobre esta problemática aun no resuelta.

En primer lugar, Cozzi, candidato independiente con un cupo de Renovación Nacional, indicó: “A veces pareciera -y no me cabe duda que la gente en La Araucanía así lo siente- de que allí no existe el estado de derecho y es más bien ‘el Lejano Oeste’”.

“Veo a un grupo de la izquierda que sigue glorificando la violencia. Cuando vemos a la presidenta de un partido político que llama a quemarlo todo, me parece que es de una irresponsabilidad que no puede tener cabida en la nueva Constitución. Sí creo que debe haber un pacto político y una cláusula en donde los partidos políticos y la sociedad civil renuncian a la violencia como método de acción política”, enfatizó, refiriéndose a los dichos por los que se cuestionó a Catalina Pérez, diputada y presidenta de Revolución Democrática.

“No soy partidario de declarar el estado de sitio, creo que es un error que gente de mi sector los esté pidiendo, creo que no miden las palabras, porque para declarar esto tiene que haber una guerra interna. Y, hoy en día al menos según la información disponible, lo único que veo son bandas criminales que han permanecido en la impunidad. Ahí la respuesta tiene que ser policial”, aseguró.

Posteriormente, Araya, la militante del Partido Socialista, reafirmó la postura de Cozzi. “Creo que sería un error declarar estado de sitio del presidente y el seguir enviando contingentes militarizados a esa zona en donde debe prevalecer el diálogo”.

“Debemos reconocer que nuestro estado es plurinacional porque, lamentablemente, nuestra Constitución no lo reconoce y eso es lo que ha perpetuado esta división y este despojo del Wallmapu”, criticó y además señaló que “creo que las policías en Chile se tienen que refundar”.

Por su parte, Olivares, candidata independiente, apuntó a una falta de liderazgo para afrontar la problemática de La Araucanía. “En torno a los pueblos originarios es fundamental que exista un reconocimiento constitucional, el que permita agilizar esfuerzos de reparación”.

“Los gobiernos durante los últimos 30 años han abordado el tema de forma penal, pero la violencia trae más violencia (…). Esto no se está resolviendo de raíz, por lo tanto, es necesario generar un cambio y reconocimiento constitucional, cuya vía podría ser la plurinacionalidad”, sugirió.