El eventual regreso a clases presenciales vuelve a estar en la palestra de los temas nacionales, luego de que el Colegio Médico propusiera la presencialidad en la fase 1 del Plan Paso a Paso, en caso de que aplique una estricta cuarentena.

Respecto a este tema, en CNN Chile y CHV Noticias debatieron Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, y Jazmín Aravena, de la agrupación Escuelas Abiertas, que une a apoderados que pretender reabrir los establecimientos educacionales.

Aravena aseguró que “con las cuarentenas prolongadas y el cierre de los establecimientos, los niños han tenido que asumir una carga importante de los años colaterales que significa esto. Y han visto deteriorada su salud física y mental, hay problemas de acompañamiento sicológico. Tenemos experiencia exitosa en países donde se ha mantenido la presencia de las clases con alta tasa de transmisión comunitaria, porque los colegios no repercuten en un aumento en las tasas de hospitalizaciones, por ejemplo, en Carolina del Norte”.

Lee también: Cavada y nuevas fiestas clandestinas: “Cómo no cansarse de hacer el mismo trámite todos los fines de semana”

Por su parte, Díaz aseguró que “no es comparable” lo logrado en el mencionado estado de Estados Unidos. “Las profesoras y profesores de Chile queremos volver a la presencialidad, si por nosotros fuera volveríamos mañana mismo. El tema de fondo es otro: son las condiciones, que se den garantías de que nuestras comunidades no van a ser contagiadas si es que se vuelve a la presencialidad”.

“Los protocolos que existen en las distintas comunas de Chile, a partir de la tremenda desigualdad que tenemos en Chile, dan cuenta de situaciones muy diversas”, agregó el líder de los docentes.

Además, la representante de Escuelas Abiertas hizo un llamado a “darles a los niños el protagonismo que requieren. Las medidas que se tienen que tomar (para evitar) la propagación del virus es bastante sencillas”.

“Estamos complicando los protocolos sanitarios, llevándolos a un nivel de complejidad que no los supone, porque los pueden cumplir los niños y la propia comunidad”, añadió Aravena.

Lee también: “No cuesta nada hacer ofertones”: Briones defendió su programa de Gobierno y aseguró que es “el más completo de todos”

Sin embargo, Carlos Díaz argumentó que a nivel nacional van 81 niños muertos a causa del COVID-19. “Uno entiende lo que plantean las comunidades educativas, (pero) no están las condiciones ni los protocolos, porque el Chile real es muy distinto al que se vive en tres comunas del país. Chile no es Alemania, ni España ni Inglaterra, muchos establecimientos no siquiera tienen alcohol gel, ese es el Chile real”.: