El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, aseguró que el gobierno tiene “responsabilidad política” por las irregularidades en la entrega del Bono Clase Media, luego de que el Servicio de Impuestos Internos revelara que más de 437 mil personas declararon una menor renta para obtener el beneficio.

De ellos más de 37 mil son funcionarios del Estado. Al respecto, el timonel de la ANEF dijo en conversación con CNN Chile que “esto confirma la seguidilla de errores que hemos constatado desde el rol público frente a malos diseños y hoy día tenemos consecuencias, que son casi 500 mil trabajadores y trabajadoras, incluidos estos grupos de funcionarios y funcionarias públicas, donde no creemos que estén todos concertados para aprovecharse de una circunstancia que tiene relación con un bono efectivamente para la clase media, que sale en paralelo cuando estaba el debate parlamentario en el retiro del 10%”.

“Ahí hay una responsabilidad política también del gobierno en donde el diseño, y así lo explicó el propio director del Servicio de Impuestos Internos, cuando sale en alguna oportunidad públicamente a tratar de justificar algunos errores del software. Las propias organizaciones sindicales, que son Aneiich y Afiich, han puesto permanentemente los antecedentes técnicos revelando que eso fue apresurado, fue inconsulto y a la carrera. El diseño parte mal, entonces cuando se instala este portal muchos trabajadores y trabajadoras evaluaron en el fuero interno, y con esto entiendo que hay una situación también de error humano, no creo que esté concertado”, agregó.

En la misma línea, Pérez afirmó que “curiosamente con todo esto que se da de manera mediática, no es lo mismo cuando ocurren las colusiones de los grandes consorcios, los grandes contribuyentes, como por ejemplo el caso de Penta, a quienes los castigaron con clases de ética. Yo llamaría a bajar la presión de poner primero por delante el juicio pensando que hay dolo, entendemos que hay situaciones que hay que revisar”.

“También hay una investigación en curso por el organismo fiscalizador a quienes nosotros relevamos la importancia, que es la Contraloría General de la República, que está observando cómo se diseñó este proyecto de ley, cuál es su implicancia y cuál es el factor de esto que hoy día estamos viviendo, que es una situación que tiene bajo tensión a estos 500 mil trabajadores incluidos los funcionarios públicos”, manifestó.

Al ser consultado por los motivos que llevaron a los funcionarios del Estado a declarar que tuvieron un descenso del 30% de sus ingresos, considerando que ello no ocurrió, el presidente del gremio afirmó que “esos son datos que uno no va a cuestionar porque se cruzan y efectivamente luego de que se dispone este software y este portal que se inaugura un fin de semana con la presión política detrás, que nosotros hemos declarado anticipadamente, puede incurrirse en errores. Comprenderemos también que hay desconocimiento y no estoy con esto justificando, sino que también entendiendo que puede ser cómo interpretas tú qué es un sueldo tributable o líquido. Entonces hay situaciones también que son de una técnica que no todos tienen manejo”.

“Tenemos ejemplos de personas que han incorporado datos que no son de remuneración, pero por ejemplo como hay restricción presupuestaria en este período de pandemia todos nos pusimos a disposición, efectivamente estamos en autocuidado y la prioridad es para los que no tienen trabajo y en eso no nos perdemos como servidores públicos, ahí también la mirada que se tuvo era que yo en tanto dejé de fiscalizar, antes tenía asociada una remuneración que no es parte del sueldo como las horas extras, gente que trabaja en turnos en aeropuertos, en aduanas, en vialidad, en distintos lugares y hacen un recorrido permanente. Seguramente podría darse eso que es como un análisis personal”, apuntó.

“Pero faltó el acompañamiento, el acompañamiento técnico, de los jefes de servicio, nosotros lo dijimos en un comunicado, señalamos las alertas, nombramos los requisitos porque nos acompañamos con nuestro equipo jurídico de la ANEF para decirle a nuestros funcionarios y funcionarias públicas que este bono está orientado específicamente… Hicimos un resumen, insisto con apoyo profesional, donde están las situaciones que hoy día nos tienen en esta tensión para estas personas que nosotros entendemos que hay que acompañar, observar y por supuesto pedirles si hay una equivocación que está a la vista, el reintegro tiene que darse sin ningún cuestionamiento”, manifestó.