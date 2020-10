El ministro de Ciencia, Andrés Couve, confirmó la suspensión de la convocatoria de Becas Chile para 2021 debido al escenario presupuestario en el país a raíz del coronavirus.

El secretario de Estado explicó que se recortarán las becas nuevas y de quienes habían pedido una extensión tras verse afectados por las restricciones de la pandemia.

“Estamos frente a un escenario presupuestario muy complejo donde hay un déficit fiscal, recesión económica, hay muchas necesidades en temas económicos, en temas sociales, y el presupuesto 2021 se ha establecido como un presupuesto del empleo y la reactivación”, sostuvo.

Su argumento fue reforzado esta jornada por el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien explicó que “nosotros hemos fijado como criterio y como política fundamental para la discusión de la Ley de Presupuesto del próximo año que este tiene que estar dirigido al empleo y a la recuperación económica”.

Lee también: INE reagenda Censo para 2023 por la pandemia del COVID-19

El programa financia a chilenos que estudian magíster y doctorados en el extranjero, quienes a su regreso deben retribuir con sus conocimientos.

La suspensión de la extensión de becas afectaría a cerca de 290 becarios distribuidos en todo el mundo, y se espera que esa cifra siga subiendo con el paso de los meses.

Adrián Oyaneder, vocero de la agrupación de becarios afectados, dijo a CHV Noticias que “esta resolución fue una sorpresa y un trago amargo, puesto que se nos venía diciendo que se estaba negociando con la dirección de presupuesto nuestras extensiones, pero lamentablemente nos encontramos con esta resolución de no extender”. El panorama es particularmente complejo porque “sin extensiones, no hay visa”, lo que los obligaría a dejar sus estudios inconclusos.

Otra crítica llegó por parte del senador Alejandro Guillier (Ind.), quien calificó la medida como “un error profundo (…) Si tú empiezas a cerrar las becas, le cierras el futuro al desarrollo de un país. Un país que no hace ciencia, que no hace tecnología y que no hace innovación, que no forma a sus cuadros técnicos mirando al futuro, retrocede al sigo XIX”, agregó.