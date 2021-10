Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre, este viernes se dio inicio a la franja electoral como también el Servicio Electoral entregó detalles de los preparativos para los comicios.

Para ahondar en los detalles al respecto, así como de la postura del Servel ante la polémica “Ley Celis”, CNN Chile conversó con Andrés Tagle, presidente del órgano electoral. A 30 días de la elección, Tagle señaló que “parte la segunda etapa de la propaganda electoral: Se puede hacer en espacios públicos que están demarcados por el Servel y también en espacios privados autorizados por los dueños”.

Junto a eso, detalló, que desde el viernes “las juntas electorales se están reuniendo para determinar los vocales de mesa” y que en esta ocasión, “siendo una elección parlamentaria y presidencial, corresponde que tres vocales por cada mesa sean designados y dos se mantengan“. La información, destacó, “se va a dar a conocer el próximo sábado” en Servel.cl, donde además estarán disponibles los locales de votación.

Sobre los tipos de denuncias que se pueden hacer en el sitio web del Servel, su presidente puntualizó que “nosotros recibimos aquellas que tienen que ver con propaganda“, no así aquellas en relación a las medidas sanitarias o aforos, que deben hacerse al Minsal o las seremías de Salud correspondientes.

En cuanto a los preparativos para los comicios, Tagle confirmó que “los votos presidenciales ya está impresos y gran parte de los de senadores y diputados, incluso están despachados a las regiones respectivas y lo que nos queda se despachará este lunes a más tardar; Posteriormente, queda en imprenta Core”, al mismo tiempo, sostuvo, “en todas las regiones se están armando las cajas de mesa, que no es una cosa fácil: Hay que incorporar no solo los votos, que pueden llegar a ser cuatro tipos dependiendo de la región, están las actas de escrutinio, las minutas, los sobres donde se guardarán los votos, los sellos, el padrón de la mesa y otra serie de materiales”.

Se detuvo también en el proyecto de ley Celis, que ya fue aprobado en Sala en el Senado y la próxima semana sigue su discusión, planteando la modificación de normas para inscripción de candidaturas parlamentarias y CORES, como respuesta al transversal rechazo de candidaturas que el Servel hizo este 2021 debido a los más diversos incumplimientos en las inscripciones. “Eso no es ley, sino un proyecto de ley”, sentenció y agregó que “la Cámara ya discutió una norma parecida y la rechazó”.

“Nosotros no sabemos si finalmente eso se va a aprobar o no”, sostuvo al respecto y precisó que “seguimos con la planificación que hay actualmente”. En caso de que la ley se aprobara, “después tiene que ir al Tribunal Constitucional, porque es algo que está relacionado con disposiciones orgánicas constitucionales; Hay un control automático ahí, no es porque se solicite por parlamentarios, y no sabemos cuánto demore eso”.

Además, destacó que “luego viene la publicación, mientras eso no se publique y los afectados no se acojan a ella (…) nosotros no sabemos qué material tenemos que cambiar, cuánto es su efecto ni si lo alcanzaremos a hacer” y manifestó que todo “va a depender del tiempo que tengamos, si es que se aprueba, entre la fecha que se publique la ley y la fecha de la elección”.

En palabras de Tagle, la ley si tendría efecto “en términos de cambiar los candidatos y eso produce una situación de vacío bastante difícil: En el fondo, si la elección con los candidatos nuevos no se puede hacer porque no está el material, obviamente tendrá que tener una postergación en los distritos en que ocurra“. De esta manera, enfatizó el presidente de Servel, la ley “tiene un montón de incertidumbres para que nosotros podamos operar“.

“Nosotros hacemos siempre los mejores esfuerzos, pero si en el tiempo en que la ley se promulgue y se publique luego en el diario oficial, hasta la elección, hay tiempo para implementarlo, se hará; Si no, no se hará y ahí se producirá un problema de que hay fuerza mayor para que esa elección se realice”, advirtió Tagle.