Tras la sacudida que el Servicio Electoral (Servel) dio al mundo político a principios de septiembre, cuando rechazó 226 candidaturas a diputados, los pactos y coaliciones han utilizado los plazos establecidos por el órgano para enmendar los errores de sus postulaciones y así volver a la carrera de las elecciones de noviembre.

De esta manera, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) publicó este viernes en un documento la aceptación de la candidatura de Pablo Vidal, quien volvería a competir como independiente del Partido Liberal, representando al Nuevo Pacto Social, por la diputación del Distrito ocho.

El documento recordó que se había establecido el rehazo a la candidatura debido a la ausencia de algunos documentos, sin embargo, el Tricel resolvió que “contrariamente a lo resuelto por el Servicio Electoral, sí se subió al sistema web tanto la declaración jurada como la autorización bancaria, tal como lo demuestra el comprobante de recepción de antecedentes de la plataforma” y que, de esta manera, “el candidato cumpliría todos los requisitos legales, de manera que la situación ocurrida solo puede ser explicada por un error informático”.

Además, el Tricel detalló la respuesta del Servel “en cuanto indica que la documentación no pudo ser examinada porque el visualizador no permitió abrir el archivo, unido a la particular circunstancia, que en este caso favorece al candidato, que el documento en cuestión tiene autorización notarial de firma anterior al vencimiento del plazo de declaración de candidatura”.