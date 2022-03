Este sábado y en el marco de las primeras actividades del Presidente Gabriel Boric, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo reiteró que no se renovará el Estado de Excepción Constitucional que actualmente rige en la macrozona sur y que culminará el próximo 26 de marzo.

En conversación con CNN Chile, los diputados Andrés Jouannet (Ind) y Miguel Becker (RN) lamentaron la decisión de la nueva administración. Asimismo, concordaron de que es necesario mantener el diálogo con todos los habitantes de la zona.

“Creo que no es una buena señal, primero porque este tema hay que dejar afuera los temas ideológicos de todos los sectores. Esto es una situación que como nunca habíamos vivido en la región y en la macrozona sur, tenemos niveles de violencia que ya son permanentes. El problema es que algunos normalizaron la violencia, el terrorismo, la delincuencia, esto está desatado y no hay control”, expresó Jouannet.

“Hoy día todos quisieran que no estuvieran los militares en la región, porque objetivamente si están ahí fue por la incapacidad del Gobierno anterior de poder, con las herramientas del Estado como Carabineros, Policía de Investigaciones, resolver los temas de seguridad pública. Sin embargo, su incapacidad produjo que los militares se quedaran”, agregó.

Por su parte, el diputado Becker señaló que respecto al pueblo mapuche “hay que buscar la forma del reconocimiento, hay que entregar las herramientas para sacar a muchas de estas personas del tema de la pobreza, pero lo que hay que tener claro es que hay que separar muy claramente el tema de la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, las violaciones a los derechos humanos que permanentemente se están desarrollando en nuestra región”.

Asimismo, indicó que “creo francamente que hoy día no están las condiciones para que se retire la presencia militar de la zona de la macrozona sur. No me gusta la idea de que el ejército esté en la zona sur, pero hoy día es imprescindible hacer un trabajo en contra del terrorismo, la delincuencia y el robo de madera”.

Sobre los dichos de la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto a que establecerán un diálogo incluso con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el diputado Joaunnet sostuvo que “se tiene que dialogar con las víctimas, aquí hay gente que ha sufrido y se tiene que dialogar naturalmente con el pueblo mapuche pero con los representantes de verdad. Por ejemplo con el Consejo de Lonkos, nunca he visto que se dialogue con ellos y son los mayores representantes de las autoridades mapuches”.

Respecto a este grupo en particular, el parlamentario dijo que “eso no me parece porque es una ofensa a toda la gente que ha sufrido”.

“El diálogo con la región es fundamentalmente para resolver temas de nuestra interculturalidad y para resolver problemas de pobreza y para ver cómo nosotros como región, la más pobre de Chile, nos paramos. Pero en el tema de la delincuencia, el terrorismo, el Estado de Derecho tiene herramientas y tiene que utilizarlas”, añadió.

Sobre lo mismo, Becker precisó que “lo primero es sentarse a dialogar con la gente de trabajo, la gente mapuche que está integrada al quehacer de la región de La Araucanía, somos un millón de habitantes de los cuales 200 mil a 300 mil se manifiestan como representantes de los pueblos originarios”.

“Yo creo que tienen que sentarse a dialogar con las personas que no han estado metidos en el tema de los ataques terroristas y la delincuencia y lo primero que tienen que hacer todos los delincuentes cobardes es entregar las armas y dejar de atentar en contra la gente de trabajo”, puntualizó.